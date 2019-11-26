向心夫妻公司有三疑點　謝金河：中國趨勢控股股價又低又殘

▲向心夫妻遭調查局限制出境 。（圖／記者黃軍瑋攝）



政治中心／綜合報導

共諜案持續延燒，自稱中國間諜王立強（Wang Liqiang，音譯）點名中國創新投資公司、中國趨勢控股有限公司在台灣收購據點、組織網軍外，。對此調查局和移民署24日攔下向心夫妻，並將兩人限制出境；而財信傳媒董事長謝金河則在臉書針對這兩間企業進行分析，也發現了可疑之處。

第一，謝金河指出，在香港資本市場，公司前面能冠上「中國」兩字的，至少都是與國務院有關的國企，一般尋常企業，公司名稱前不能有「中國」兩個字，中國創新投資及中國趨勢控股都有「中國」，這是代表官方的企業，可以想見向心及龔青背景，一定與官方有關。

第二，謝金河表示，有中國兩字的企業在香港大多數都實力雄厚，香港有紅籌指數，大多數都是中國開頭的公司，例如中國光大，中國建設銀行，中國平安，中國人壽⋯⋯名字有中國的公司，個個實力雄厚，唯獨中國創新投資及中國趨勢控股一直都是股價又低又殘的殼股，這種掛上「中國」的殼公司並不多見。

第三，謝金河說，香港有一些殼公司，印了很多股票，但公司股價低殘，中國創新投資發行128億股，股價0.015港元，市值只有1.92億港元，中國趨勢在創業板上市17年，發行427.16億股，股價0.01港元，市值4.27億港元，先前在台灣取得雙子星大樓開發案的南海控股發行686.45億股，股價只有0.106港元⋯⋯這種殻股長存，像南海控股1991年掛牌迄今已28歲，這些公司在香港資本市場，成了港股另類景象。

謝金河也提到，中國創新投資公司成立宗旨：投資位於香港及中國之上市與非上市之優質軍民融合企業，透過策略性的新能源，新材料及新光源，形成新的產業投資架構，中國趨勢控股則在電子材料買賣及媒體廣告為主，不過業績乏善可陳。

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