王立強才投誠「老闆」向心剛好在台灣？　劉寶傑驚呆：這是劇本！

▲劉寶傑對於向心在台灣接受訊問大驚，「原來這些都是劇本」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

澳媒23日曝光自稱中國間諜的王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）向澳洲投誠，並且詳細描述如何影響台灣、香港、澳洲的選舉，被指是王立強「老闆」的香港「中國趨勢」、「中國創新」總裁向心（Xiang Xin）夫妻，則被內政部移民署與法務部調查局在24日搭機離開台灣前遭帶回訊問。新聞節目《關鍵時刻》25日的節目內容中討論這個議題時，主持人劉寶傑大驚，「原來這是劇本！」

來賓草協聯盟發起人李正皓表示，「美國老大哥真的出手了！」這個出手的時間點非常巧妙，就在香港的區議會選舉前夕，也在台灣即將總統大選的時刻，共諜案的內容要爆出介入「銅鑼灣書店事件」、另一件事介入台灣去年的選舉，完全一箭雙鵰，香港跟台灣又是「美中貿易戰」最重要的兩個角力戰場。

劉寶傑回應表示，「而且剛好的是，他指控的神祕人物向心夫婦，剛好就在台灣！他們要離開台灣，剛好就被抓起來！」

李正皓表示，「這就叫隔空串證嘛！澳洲那邊在講，台灣就在這邊抓人嘛！」才英文現在也派國安單位到澳洲，與澳洲情報單位接觸確認王立強說詞真偽，「台灣的情報單位，什麼時候有資格跟澳洲合作啊！如果背後沒有美國老大哥在串，連去都不能去！連入境都不能入境」因為情治單位互訪非常敏感，背後如果沒有美國老大哥居中協商，大家同屬「五眼聯盟」要接待台灣的人，這個行程根本不會成嘛！

▲向心在即將出境之前，遭到調查局訊問 。（圖／記者黃軍瑋攝）



資深媒體人陳東豪則對這個議題表示，「這個是國際劇本啊！」，大家可以想像，當有一個人跳出來說是叛逃的共諜，然後他的前老闆居然剛好在台灣，還被調查局抓到「你是巧合呢？還是你經常來台灣？」

劉寶傑表示，「而且你5月就已經到澳洲，你10月就已經投誠了，這個時刻向心又在台灣，我都會懷疑說，你剛好選擇的是向心在台灣的時候爆這個料？」

▲自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang，音譯），才剛投誠澳洲，前老闆向心就出現在台灣。（圖／翻攝自The Age）



陳東豪指出，王立強的作用就是「打草驚蛇」，現在所看到的包括國安局人員到澳洲去「這些都是劇本」。

劉寶傑驚呼，「這些都是劇本！」

陳東豪說，國際的情報合作不會是現在才開始，包括台灣在機場逮人，「他要出境囉！差一步就可以出去囉」，這時候調查局的官員就現身，「這是只有電影才看得到的東西啊！」

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