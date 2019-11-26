共諜案掌握什麼…快出來講　黃暐瀚酸：國安局只會買香菸嗎？

▲國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜捲入共諜案，日前更宣稱「有拿中共一毛錢就退出總統大選」，惹來一陣議論。對此，資深媒體人黃暐瀚25日於臉書點名國安單位該出來說說話吧，到底掌握了什麼？難道國安局只會買香菸嗎？

黃暐瀚表示，韓國瑜一句話，直接放大絕：「2018年選高雄市長，不要說2000萬人民幣，如果我有拿1塊錢，立刻辭掉高雄市長；如果有拿1塊錢參選中華民國總統，立刻退出總統大選」！

黃暐瀚指出，從去年11月24日選舉到現在，已經過了整整一年又一天了，「國安單位該出來說說話吧！」你說去年還沒掌握，都一年過去了，「有沒有共資介入，總可以跟社會說明了吧？真以為國安局只會買香菸嗎？有被介入，介入多少？金額多大？誰被掌控？都講出來。」

黃暐瀚強調，別的不說，光是蔡總統一直疾呼「顧主權、愛台灣」！如果韓國瑜真的接受中共資助，當中共的傀儡，這樣的總統，能讓他當選嗎？直接公布證據，讓韓匪無所遁形，直接踢出總統選舉，少來危害中華民國的主權，這麼做，才叫「愛台灣」！才是「顧主權」！不是嗎？並要求國安單位，快出來講，不要龜縮，不要逃避，該是「直球對決」的時候了。

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