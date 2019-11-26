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王立強間諜案再爆料「只是假名」　王浩宇：澳洲新聞團抵台追查

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▲▼向心夫婦限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

▲向心夫妻被限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃翊婷／綜合報導

王立強宣稱被香港的中國創新公司吸收當間諜，消息一出掀起台灣各界正反意見熱議。桃園市議員王浩宇再爆料，其實「王立強」這個名字是節目中使用的假名，基於保護爆料人的身分，他的真實姓名大概只有澳洲相關人員才知道。

王立強（Wang Liqiang，音譯）先前接受澳洲節目《60分鐘》採訪，聲稱自己被中國創新執董向心夫妻吸收成為間諜，他們曾在台灣收購許多餐廳、IT公司當成據點，也會發動網軍讓攻擊對象的臉書消失，甚至協助捐款給國民黨總統參選人韓國瑜280萬美元（約新台幣8690萬元），他之所以前往澳洲，是想向澳洲政府尋求庇護。

此話一出，不僅引起澳洲民眾關注，台灣各界人士也紛紛跳出來發表意見。桃園市議員王浩宇昨日（25日）接受《自由時報》採訪時加碼爆料，已經有澳洲的新聞團隊抵台展開追查，他曾與團隊人員接觸，這才知道原來「王立強」只是節目中使用的假名，該名間諜不姓王也不叫立強，基於保護當事人的立場，對方並未透露此人的真實姓名。

▲▼ 向心 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲北檢將向心夫妻列為被告。（圖／記者黃軍瑋攝）

不過，關於間諜名字的爭議，《ETtoday新聞雲》方面尚未獲得相關人員證實。對於這起間諜案，台灣網友們也提出各式各樣的看法，有人相信王立強的說詞，認為既然抓到間諜就該關起來；但也有人覺得這是選舉花招，目的是要帶風向，在案情尚未明朗之前，還是不要太早下定論比較好。

至於受到指控的向心夫妻近期正好在台灣活動，法務部調查局掌握動向後，24日會同移民署趕在兩人離境前攔下，並帶回祕密處所進行調查，台北地檢署則在26日凌晨將兩人列為被告，同時限制出境出海。

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