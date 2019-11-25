共諜王立強資助韓國瑜案續燒　朱立倫4個字回應

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對「共諜案」，朱立倫表示，王立強的爆料內容如同「天方夜譚」，全民、各政黨都該理性慎重去看真相如何，萬一是烏龍爆料、假共諜，造成一方的傷害，相信台灣的民主自由已成熟到不受任何不當力量的影響。

朱立倫指出，在選舉過程中，任何惡意爆料都可能對影響選舉結果，任何抹黑、抹紅或抹黃，對參選人都不公平，不可以惡意誤導造成某方傷害，呼籲主管機關應客觀公正面對這些資訊。

自稱在香港、台灣和澳洲從事滲透和綁架的陸籍間諜王立強，日前向澳洲政府投誠及申請庇護，並在澳洲《60 Minutes》節目受訪宣稱曾介入台灣選舉，甚至去年選舉給國民黨總統候選人韓國瑜280萬美元。事後，上海公安查證王立強是詐欺累犯，並向外界公開判決書。

▲王立強（Wang Liqiang）自稱是中國間諜，提供護照給澳洲媒體。（圖／翻攝自The Age）

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