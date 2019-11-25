王立強說詞「有點瞎」　于美人：他根本就是大陸版的黃琪

▲ 于美人。（資料照／記者張一中攝）



政治中心／綜合報導

自稱中國間諜王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）向澳洲媒體爆料，指出中國軍情單位干擾台灣選舉、破壞香港民主，引發港台熱議。對此，親民黨總統候選人宋楚瑜競選辦公室發言人于美人25日受訪時表示，內容有點瞎，「他根本就是大陸版的黃琪」。

于美人說，從所有目前資料看起來，「他根本就是大陸版的黃琪（曾詐騙前總統陳水扁者）」，是否認為王立強的說法是瞎扯？于美人表示，謊言就是有一兩句真的，但包著其他很瞎的內容來干擾大家，若這件事發生在平時，不會衝擊台灣，「因為從所有資料來看，都是有點瞎。」

于美人認為，共諜案發生在選舉緊繃敏感的時候，的確會造成影響，尤其是選後，所以全台灣人要團結一致，彼此仍要互信有底氣，「不要讓任何外國勢力影響台灣選舉」。

此外，現在民進黨立院黨團正準備通過「反滲透法」草案，于美人說，修法應該還是要慎重；而針對共諜案當事人的說詞，國安局跟出入境管理局應該告訴國人，王立強是否有真實入境紀錄，且金管會也要對外說明，是否有境外資金進入。

香港區議會選舉結果揭曉，泛民派大勝，引發外界關注。對此，于美人表示，自由民主是普世價值，所以香港透過選舉方式得到這樣成果，也代表港人集體共同意志。

于美人強調，台灣民主進化的過程中，也是有議會路線跟街頭路線，香港也正在寫歷史，一直希望香港這些孩子能夠平安，也盼香港透過這次選舉，能夠民主再進化。

相關新聞...

► 中國間諜王立強受澳洲節目《60分鐘》專訪 揭露最新任務「破壞香港民主」

► 中國大陸間諜自爆「干預台灣2020大選」 蔡英文：台灣民主千萬不能被破壞

► 怒轟NCC「髒兮兮」 韓國瑜嗆：掌握什麼站出來講清楚



►超越藍綠，就靠她了