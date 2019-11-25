台灣民意基金會／政黨票民進黨獲33％、國民黨23.9%、民眾黨10.4％

▲國民黨主席吳敦義、台灣民眾黨主席柯文哲、民進黨主席卓榮泰。（組合圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

針對2020年總統大選，台灣民意基金會25日公布最新民調結果，在政黨票方面，民進黨獲33％支持、國民黨23.9%、台灣民眾黨10.4%、時代力量8.7%、親民黨2.8%。

此民調以「「 台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，幾個小黨如時代力量、親民黨，還有最近剛成立的台灣民眾黨、一邊一國行動黨、喜樂島聯盟等等。在所有這些政黨中，您個人最支持的是哪一黨？ 」詢問。根據結果顯示，民進黨獲33％支持、國民黨23.9%、台灣民眾黨10.4%、時代力量8.7%、親民黨2.8%。

民調也指出，在中性選民方面有14.9%，其他小黨皆未能超過2％，合計4.7%、1.4%不知道與拒答。

對此民調分析，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣人整體政黨支持傾向出現明顯的變化，民進黨提升了3.3個百分點，而國民黨下滑5.2個百分點；至於台灣民眾黨支持度基本上是不變的。

游盈隆表示，時代力量方面反而逆勢上揚3.1個百分點，親民黨則仍低於3％；而中間選民方面則減少5.2個百分點，顯示越是接近大選，中性選民選邊站的跡象明顯。

▼台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會）



本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，負責問卷編制、 抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2019年11月18-19 兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構；經費來源是財團法人台灣民意基金會。

相關新聞...

► 中國間諜王立強受澳洲節目《60分鐘》專訪 揭露最新任務「破壞香港民主」

► 中國大陸間諜自爆「干預台灣2020大選」 蔡英文：台灣民主千萬不能被破壞

► 怒轟NCC「髒兮兮」 韓國瑜嗆：掌握什麼站出來講清楚



►超越藍綠，就靠她了