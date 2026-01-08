　
社會 社會焦點 保障人權

「港都傳奇」成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海　失蹤3天終尋獲

▲▼ 金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤尋獲 。（圖／民眾提供）

▲男金門大橋落海，失蹤3天尋獲遺體。（圖／民眾提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有「港都傳奇」之稱的高雄苓雅區知名地方人士、前宮廟主委蔡姓男子（60歲），6日在金門大橋落海失蹤，引發各界關注。歷經警消、海巡單位連日大規模搜救，今（8）日下午在水頭塔山電廠、鎮宗海灘一帶岸邊尋獲一具男性遺體，經家屬到場確認身分無誤，現場氣氛哀戚，警方已報請金門地檢署相驗，釐清確切死因與事發經過。

金門大橋突下車翻欄　司機目睹全程嚇壞

警方指出，蔡男6日上午10時自中國廈門搭船入境金門後，曾在水頭碼頭一帶徘徊，下午4時49分搭乘計程車離開。車輛行經金門大橋中段時，蔡男突然要求下車，司機察覺異狀立即停車並試圖勸阻，未料蔡男仍翻越護欄墜海，司機當場嚇傻，隨即報警求助。

事發後，消防局、海巡署動員巡防艇、CP艇與無人機展開搜尋，惟受低溫與海象不佳影響，遲遲未有結果。直到8日上午11時許，搜救人員在塔山電廠、鎮宗海灘附近岸邊發現一具男性大體，身上多處刺青與蔡男特徵吻合，下午近5時由家屬確認身分，宣告搜救行動結束。

▲▼ 金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤尋獲 。（圖／民眾提供）

曾被稱「受人敬重的長輩」　近年轉往中國發展

據了解，蔡男為高雄苓雅區地方聞人，過去曾任宮廟主委，長期熱心公益、協助弱勢，被地方人士形容為「港都傳奇」。他曾在選舉場合露面，甚至獲高雄市長陳其邁公開稱讚是「受人敬重的長輩」。近年蔡男行事轉趨低調，並前往中國大陸發展，未料此次返台行程卻在金門發生憾事，詳細落海原因仍待檢警進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

