聲稱「捐給韓國瑜9000萬」　中國間諜王立強身分曝…上海公安：是詐騙犯

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）



記者柯振中／綜合報導

一名自稱中國大陸間諜的男子王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）日前宣稱，2018年的選舉中，他協助向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元），立刻被韓陣營否認。事件過後，陸媒23日揭露，王立強其實是個詐騙犯，日前才因為詐騙罪被判處有期徒刑，目前涉案在逃當中。

王立強先前指出，自己是中國大陸的情報人員，2018年曾幫助募集約280萬美元，提供韓陣營進行運用。不過，韓國瑜的政策顧問趙建民隨後反駁，韓國瑜不可能隨意收下來路不明的錢，「我認為這是不可能的。」

根據澳媒《時代報》（The Age）報導，王立強先前說明，他任職的情報部門為了影響台灣的政治體系，與媒體高層進行接觸，希望藉此推翻敵方陣營的候選人。據了解，王立強同時向澳洲政府提供約17頁的聲明，希望能藉此求得政治庇護。

▲王立強其實是無業的涉案在逃人員。（圖／翻攝微博）



對此，陸媒引述上海市公安局靜安分局的聲明指出，王立強所謂的「中國特工」身分相當有爭議，王男其實是無業的涉案在逃人員，2016年10月因詐騙最被人民法院判處有期徒刑，2019年4月又騙了人民幣460萬元（約新台幣2000萬元），涉嫌詐騙罪，讓上海市公安局靜安分局立案調查。

經過核查後，靜安分局說明，王立強所持有的「中華人民共和國護照證件」及「香港永久居民身分證件」都是偽造證件，目前公安機構正在對此進行進一步調查。

►周末超殺價，女星秘密「SK-II青春露」67折限量30組～

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！