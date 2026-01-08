陳培瑜連兩周夜排議場！　民進黨團幹部輪班拚明日院會搶先遞案

▲民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲夜排議場。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院程序委員會連兩周未排定院會議程，都要周五院會當天才處理。民進黨團書記長陳培瑜繼上周四（1日）夜排拚周五搶遞案，今（8日）傍晚，再度夜排，不過這次有黨團副幹事長范雲陪同，搶周五第一個遞案。至於遞案內容，暫時保密。

針對115年度中央政府總預算案、1.25兆國防特別預算條例，民進黨立法院黨團2日當面懇託前民眾黨主席柯文哲幫忙，更喊出「綠白合」，只是立法院6日程序委員會上，即使「稀客」民進黨總召柯建銘當面再與白委劉書彬交談，仍無法阻止藍白聯手將上述草案列案，待9日立法院會才能確定議程。柯建銘說，只有一句話，好事多磨，繼續努力。

而民進黨團書記長陳培瑜繼元旦夜排議場搶首位遞案後，陳培瑜今（8日）傍晚近6時在臉書發文表示，她跟范雲開始在議場前面排隊，預計明天周五第一個遞案！

陳培瑜、范雲向前來探班的記者表示，2人是衛環委員會散會後，沒有回辦公室，直奔議場前排隊，全程保密到家，而黨團幹部有進行排班，副書記長林月琴和副書記長張雅琳忙完手中事情後抵達，晚點則是交給幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋輪班。

至於搶先遞案內容為何？陳培瑜說，暫時保密。

▼林楚茵帶泡麵來探班陳培瑜、范雲。（圖／記者詹詠淇攝）