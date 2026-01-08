輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓　鄭明典：會有威脅

▲輻射冷卻效應發威，全台今晚已經出現多地10度以下。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

輻射冷卻發威，中央氣象署表示，今天（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地低溫普遍在11至15度，局部空曠地區有10度以下低溫發生。前氣象局長鄭明典也驚呼，「好快！全部10度以下！」輻射冷卻發威影響，平地低溫排行前20名已經都低於10度。

氣象署預報，明天（9日）冷氣團稍減弱，各地大多為晴到多雲，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫仍僅約9至13度，花東約14、15度，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大。這樣連續低溫將持續至10日（周六），西半部、宜蘭低溫都僅約9度左右，且10日晚起將有另一波大陸冷氣團南下影響，北部宜蘭天氣偏冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「好快！全部10度以下！」鄭明典觀察表示，輻射冷卻發威，平地低溫現況，幾個小時前還全部在10度以上，但截至9時許排序表20名已經全是10度以下低溫，表示這不是小範圍的局地現象，今晚輻射冷卻範圍廣，氣溫下降的幅度預期也不會太小，提醒民眾注意保暖「10度以下低溫對健康會有威脅的。」

根據氣象署今晚10時的觀測，全台平地測站低溫排行中，前20名幾乎都已經來到10度以下，新北市國五S006K的7.4度位居第一，其次為國五S005K的7.7度、台北市台農院關渡站7.8度名列第三，其餘包括新北淡水、桃園茶改場、台北大安森林、台北台灣大學、南投中寮、宜蘭縣宜蘭、台中國一N158K、桃園八德蔬果等地測站也都低於10度。

另外，鄭明典也觀察到，新北氣象站今晚7時已經來到8.9度。他說，台北測站在氣象統計裡是很重要的基準站，但是觀測環境越來越不理想，一度考慮由新北站來取代，因兩站相距不遠。但兩站的資料一比對，馬上發現兩者差異實在太大了，包括當時新北站8.9度，台北站還在13度。