F-16飛官失聯40小時！　漁民憂「黑潮大流水」漂離搜救區

記者黃翊婷／綜合報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅6日駕駛F-16V戰機進行訓練時，發生意外失聯，至今已經超過40小時，各單位持續展開海空搜救。國立東華大學體育中心教授朱文正推測，辛柏毅落海的位置可能是在黑潮區域；石梯漁港資深漁民林國正也表示，黑潮正值大流水時期，不排除飛官的位置可能超過南方澳，或者在更北邊，恐怕會漂離搜救區域。

▲辛柏毅目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練，未料卻疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號故障釀成失事，目前下落不明，國防部三軍、海巡人員及民間搜救人員仍在持續搜救中。此外，監察院7日正式申請自動調查，共有2名監委共同參與，將釐清事故經過，並調查相關單位是否涉及疏失。

根據《聯合新聞網》報導，國立東華大學體育中心教授朱文正依據相關畫面推測，辛柏毅落海的位置可能是在黑潮區域；石梯漁港資深漁民林國正也表示，黑潮正值大流水時期，流速很快，不排除飛官的位置可能超過南方澳，或者在更北邊，恐怕會漂離搜救區域。

由於搜救行動仍無結果，辛柏毅的小姨子8日前往位於花蓮縣新城鄉的嘉里代天府，請求朱府千歲協助尋找辛柏毅的下落，問事過程中，她一度在廟宇內蹲地痛哭。此外，小姨子8日深夜在社群平台Threads發文，轉述「姊夫傳來的訊息」，她寫道，姊夫告訴家人左手、左肩被衣服或帶子卡住，要大家一定要找到他的「黑盒子」。