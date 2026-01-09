　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

F-16飛官辛柏毅失聯40小時！　漁民憂「黑潮大流水」漂離搜救區

記者黃翊婷／綜合報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅6日駕駛F-16V戰機進行訓練時，發生意外失聯，至今已經超過40小時，各單位持續展開海空搜救。國立東華大學體育中心教授朱文正推測，辛柏毅落海的位置可能是在黑潮區域；石梯漁港資深漁民林國正也表示，黑潮正值大流水時期，不排除飛官的位置可能超過南方澳，或者在更北邊，恐怕會漂離搜救區域。

▲F-16戰機飛官辛柏毅6日執行夜間任務時跳傘，目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

▲辛柏毅目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練，未料卻疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號故障釀成失事，目前下落不明，國防部三軍、海巡人員及民間搜救人員仍在持續搜救中。此外，監察院7日正式申請自動調查，共有2名監委共同參與，將釐清事故經過，並調查相關單位是否涉及疏失。

根據《聯合新聞網》報導，國立東華大學體育中心教授朱文正依據相關畫面推測，辛柏毅落海的位置可能是在黑潮區域；石梯漁港資深漁民林國正也表示，黑潮正值大流水時期，流速很快，不排除飛官的位置可能超過南方澳，或者在更北邊，恐怕會漂離搜救區域。

由於搜救行動仍無結果，辛柏毅的小姨子8日前往位於花蓮縣新城鄉的嘉里代天府，請求朱府千歲協助尋找辛柏毅的下落，問事過程中，她一度在廟宇內蹲地痛哭。此外，小姨子8日深夜在社群平台Threads發文，轉述「姊夫傳來的訊息」，她寫道，姊夫告訴家人左手、左肩被衣服或帶子卡住，要大家一定要找到他的「黑盒子」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北新竹跌破6度
曾來台助宏國象奪冠　68歲NBA傳奇老將辭世
美股分歧！道瓊開低走高270點　台積電ADR跌0.21％
快訊／美國參議院投票通過　限制川普對委內瑞拉再動武

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

F-16飛官失聯40小時！　漁民憂「黑潮大流水」漂離搜救區

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

「港都傳奇」成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海　失蹤3天終尋獲

板橋公車老漢對打！82歲翁「18連環拳」猛灌司機　他抱腿硬扛反制

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

快訊／騎士逆向上國道　猛撞小貨車當場死亡

北市貴族中學16歲生墜樓亡　校方急發「給同學的一封信」

違《國安法》竊取台積電機密　第4名內鬼「推諉滅證」遭續押

快訊／竊取護國神山技術機密　台積電第4名內鬼工程師續押3個月

不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

台中21.4萬學子受惠　盧秀燕：公立國中小營養午餐全面免費

F-16飛官失聯40小時！　漁民憂「黑潮大流水」漂離搜救區

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

「港都傳奇」成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海　失蹤3天終尋獲

板橋公車老漢對打！82歲翁「18連環拳」猛灌司機　他抱腿硬扛反制

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

快訊／騎士逆向上國道　猛撞小貨車當場死亡

北市貴族中學16歲生墜樓亡　校方急發「給同學的一封信」

違《國安法》竊取台積電機密　第4名內鬼「推諉滅證」遭續押

快訊／竊取護國神山技術機密　台積電第4名內鬼工程師續押3個月

不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

台股擬延長交易、交割改T+1　券商3原因反對延長交易

大谷翔平怎麼用最關鍵？專家解析WBC角色與日本連霸挑戰

鄭明典：寒流達標！北台灣非常冷「無法完全掌握」

台積電破1700元能追高？　專家建議進場價位

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

F-16飛官失聯40小時！　漁民憂「黑潮大流水」漂離搜救區

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

討論度高開架彩妝一次整理！媚比琳嘟嘟小粉管、Love Liner抗暈眼線必買

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

高通CES火力全開　Dragonwing系列從IoT一路攻到人形機器人市場

【違規釀禍】拖板車違規右轉撞自行車　女騎士困車底送醫不治

社會熱門新聞

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

哥搞上弟妻還喊爽　男氣炸追砍傷害罪判5年

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

北市私校16歲男學生墜樓不治　校方信件曝光

即／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

即／北檢掃蕩太子集團　第7波搜索拘提約談11人

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

即／騎士逆向上國道對撞小貨車當場死亡

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

夜班保全上班喝酒下班騎車　欠繳罰單求別扣薪

更多熱門

相關新聞

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯已第3天，家屬持續在絕望與希望間煎熬。辛柏毅的小姨子8日深夜在社群平台Threads發文，以近乎崩潰的文字，轉述「姊夫傳來的訊息」，字字血淚，讓網友看了鼻酸。她寫道，姊夫告訴家人左手、左肩被衣服或帶子卡住，要大家一定要找到他的「黑盒子」，卻又讓她困惑又自責地說，「我不知道黑盒子是什麼啊姊夫…我太笨了對不起。」

國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

總預算卡關國防部衝擊最大　卓榮泰：影響個裝籌措、F-16後勤維護

總預算卡關國防部衝擊最大　卓榮泰：影響個裝籌措、F-16後勤維護

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

關鍵字：

F-16空軍辛柏毅

讀者迴響

熱門新聞

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

全台最大「我家牛排」插旗高雄

吃軟不吃硬的三大星座！

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面