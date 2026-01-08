　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部公布114年下半年租金統計　中位數8500元、6成行政區未成長

▲▼城市，都市，台北，都市計畫，房地產，房價，社會，居民，居住正義，住宅，房市，通貨膨脹，消費，生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲內政部公布114年下半年租金統計，中位數8500元、6成行政區未成長。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部今（8日）發布「114年下半年租金統計資料」，根據統計，全國租金總價中位數為8500元，全國有超過6成的行政區租金總價中位數未成長；租金前三名分別為新北、台北、桃園。部長劉世芳說，為促進租屋市場資訊透明，內政部每年定期於1月及7月公布全國租金統計相關資訊；此外，本次也同步推出「租金查詢平台」，結合GIS與視覺化技術，將抽象的統計數據轉化為地圖模式，民眾可依照自身租屋條件需求查詢與比較周邊租金資訊，進一步提升市場租金透明化。

內政部說明，本次公布「114年下半租金統計」，統計樣本為114年9月底租金補貼有效租約資料，總計71.7萬件（較上期增加4.3萬件），租屋型態以整戶（層）及分租套（雅）房為主。

地政司長林家正指出，經統計，全國租金總價中位數為8500元，與上期相同，各租屋型態之租金總價四分數亦與上期相近；在全國293個行政區租金總價中位數中，逾6成行政區租金中位數未成長，整體而言仍以雙北行政區的租金總價中位數較高。全國租金前三名為新北市13000元、台北市12500元、桃園市10000元。

內政部指出，為提供民眾更直觀便捷的租金資訊查詢服務，特別開發建置「租金查詢平台」，民眾可於平台的地圖上點選位置、輸入地址或以大專院校進行「單點查詢」；也可以縣市、鄉鎮市區進行「行政區查詢」。

兩種方式皆可依不同租屋型態（全部類別、整戶（層）、獨立套房、分租套（雅）房）、屋齡（30年以上、未滿30年）及環域半徑（1公里、2.5公里、5公里）篩選查詢範圍內最新租金總價四分位數，快速掌握該地區租金價格情形。同時，也可透過「租屋案件分布熱區圖」，查詢租賃案件集中區域，快速鎖定適合租屋地點，進一步評估合理租金負擔。

內政部表示，新推出的租金查詢平台，可至「租金查詢系統」查詢使用。另本期租金統計資訊也同步公布於於內政部不動產資訊平台，如有需要並可至地政司網站「租賃條例專區」下載相關資料內容，歡迎各界多加使用。

