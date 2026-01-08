幕後／柯文哲明拜會韓國瑜　傳王世堅也+1要來會老友

▲前民眾黨主席柯文哲、立法院長韓國瑜 。（資料照／翻攝自韓國瑜臉書粉專）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲上周「復出」，久違現身立法院拜會朝野黨團，請托《人工生殖法》修法能將代理孕母入法，完成黨籍立委陳昭姿的心願。據了解，柯文哲預計9日下午接續拜會立法院長韓國瑜，屆時將觸及人工生殖法議題；有趣的是，柯、韓兩人為台北市政府時期上司與部署，而2人的另一位「舊識」、民進黨立委王世堅，傳出也主動表達要一同參與拜會敘舊。

柯文哲2日赴立法院，幫立委陳昭姿爭取朝野支持《人工生殖法》修法，他直言，這是民生法案，為了黨派之爭卡2年沒有道理，所以應該要盡快速度努力通過，「這跟意識形態沒有關係，這是民生法案，拜託大家讓我們做該做的事」。

當時也有媒體問到，是否也會也會立法院長韓國瑜？柯文哲說，他本來就與韓國瑜交情不錯，朋友也可以約吃飯喝茶，不必搞得像黨對黨談判。而在陳昭姿居中牽線下，柯也排定在9日下午1點40分拜會韓國瑜，地點在立法院第二會客室。

據了解，柯文哲要在明天接續拜會韓國瑜，主要仍是為了《人工生殖法》的修法能將代理孕母入法，完成當初延攬陳昭姿進入不分區的約定。明日的會議採閉門形式，外傳身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌也會參加，雙方也不會對討論內容設限，「什麼都能談」。