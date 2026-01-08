　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／柯文哲明拜會韓國瑜　傳王世堅也+1要來會老友

▲▼柯文哲、韓國瑜 。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

▲前民眾黨主席柯文哲、立法院長韓國瑜 。（資料照／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲上周「復出」，久違現身立法院拜會朝野黨團，請托《人工生殖法》修法能將代理孕母入法，完成黨籍立委陳昭姿的心願。據了解，柯文哲預計9日下午接續拜會立法院長韓國瑜，屆時將觸及人工生殖法議題；有趣的是，柯、韓兩人為台北市政府時期上司與部署，而2人的另一位「舊識」、民進黨立委王世堅，傳出也主動表達要一同參與拜會敘舊。

柯文哲2日赴立法院，幫立委陳昭姿爭取朝野支持《人工生殖法》修法，他直言，這是民生法案，為了黨派之爭卡2年沒有道理，所以應該要盡快速度努力通過，「這跟意識形態沒有關係，這是民生法案，拜託大家讓我們做該做的事」。

當時也有媒體問到，是否也會也會立法院長韓國瑜？柯文哲說，他本來就與韓國瑜交情不錯，朋友也可以約吃飯喝茶，不必搞得像黨對黨談判。而在陳昭姿居中牽線下，柯也排定在9日下午1點40分拜會韓國瑜，地點在立法院第二會客室。

據了解，柯文哲要在明天接續拜會韓國瑜，主要仍是為了《人工生殖法》的修法能將代理孕母入法，完成當初延攬陳昭姿進入不分區的約定。明日的會議採閉門形式，外傳身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌也會參加，雙方也不會對討論內容設限，「什麼都能談」。

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

民眾黨不分區立委兩年條款期限將屆，黨團立委陸續交回辭職書，7人中僅陳昭姿未繳回，主席黃國昌僅表示，陳昭姿的部分由柯文哲另外處理。民眾黨立委林國成昨表示，「考試不及格的人就要留任」，這什麼邏輯？對此，陳昭姿今（8日）回擊，誰考試不及格？自己不了解他談話的意思，「我跟柯文哲約定的不是兩年條款，簡單說，我約定的是代孕條款，不是兩年條款」，如果還有疑慮跟想法，近日柯文哲也會讓大家有所了解。

不只林國成「不滿陳昭姿不辭」　麥玉珍也酸：留下來法案就會過？

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

韓國瑜「馬上幸福」春聯出爐了！　期許世局中穩健前行

民進黨民調／過半國人不滿國會表現　66.9%盼先審預算、非彈劾總統

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

