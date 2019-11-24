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買晚餐回家被老公兒子嫌「不如煮泡麵」　3招教你應對「隨便都可以」

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▲▼買晚餐回家被老公兒子嫌「不如煮泡麵」　3招教你應對「隨便都可以」。（圖／ArtsyBee / 3690 images／取自免費圖庫pixabay）

▲家庭主婦每天想晚餐超心煩！心理師3招教你應對周圍人們的「隨便、都可以」。（示意圖／ArtsyBee / 3690 images／取自免費圖庫pixabay）

文／胡展誥
摘自／《擺脫邊緣人生》

 「兒子～晚餐想吃什麼？」秋慧下班後拖著疲憊的身軀回到家，肩上的包包都還沒放下就準備張羅晚餐。

客廳裡，專心看著卡通的孩子懶散地回應：「都可以啦⋯⋯」
「老公～晚餐想吃什麼？」秋慧大聲詢問書房裡的先生。
還在忙著聯絡客戶的先生也從房間裡大聲回應：「隨便。」
「都可以？隨便？」這下子，秋慧又陷入困難的抉擇。

請繼續往下閱讀...

她絞盡腦汁回想：「昨天晚餐是陽春麵，前天晚餐吃咖哩飯，炒飯和海鮮粥上週都吃過了⋯⋯」想著想著，車子已經駛出巷子。

等紅燈時，她發現家裡附近開了一間臭臭鍋，於是靈機一動：「一個喜歡吃辣，一個喜歡吃火鍋，太好了！這東西既少吃，又都符合他們的口味。」於是就在擁擠的車潮中來了個驚險的右轉，奮力將車停在門口，趕緊衝進店裡點了三碗不同口味的臭臭鍋。

回到家，當她把晚餐端上桌時，兒子露出了嫌棄的表情，一手捏著鼻子說：「矮額～好臭喔，這是什麼東西啊？」先生則是皺著眉頭，語帶抱怨：「嘖！你怎麼亂買呢？」

「你們不是說『都可以、隨便』嗎？」秋慧有些委屈，她甚至沒有考慮自己想吃的東西，一心只想著家人的喜好。

「我說隨便，你還真的就隨便買？」先生翻了個白眼，走向廚房的櫃子拿出3包泡麵。兒子見狀立刻緊緊跟上：「喔耶！我也要吃泡麵，泡麵最好吃了！」

不一會兒，廚房傳來陣陣泡麵的香味和歡呼聲。而客廳裡，只留下一把怒火正在蔓延的秋慧。

如果你已經工作一整天、還得負責張羅家人的晚餐，面對這種情境，肯定相當不舒服。此刻，你的內心可能重複著幾句令人惱火的聲音：

◆ 嘴巴說隨便，結果一點都不隨便，到底是怎樣？
◆ 工作了一整天，還嫌我不夠累嗎？
◆ 我很用心準備，為什麼不領情？
◆ 從今天起，晚餐你們自己看、著、辦！

回想一下，你的周圍是否有這種人：無論你問他什麼問題，得到的經常都像前述的回應：「還好、都可以、隨便、都行。」但不管你怎麼做，他總覺得你做得不夠好，不是他想要的。

與這種人互動，最辛苦的地方就是你都不做，好像對不起對方；但你付出了努力，得到的經常是對方的抱怨。

如何回應？心理師這麼說——
「不知道、隨便、都可以」為何令人惱怒？

這些回應之所以令人惱怒，是因為你提出問題，想確認對方的想法，但是對方的回應總是模稜兩可。你聽不太懂對方的意思，卻又不知道如何釐清。

有時候你更進一步探問，對方還可能不耐煩：「我不是已經回答了嗎？有那麼難懂嗎？」如果這個人是父母、老師或長官，你很可能因為恐懼而不敢繼續探問。

所以你問也不是，不問也不是。問了，未必得到答案，不問，卻又讓自己處在一片模糊裡。

不做選擇，往往是抗拒為自己負責

在秋慧的例子裡，孩子與先生正忙於自己的娛樂或工作，他們並沒有真正參與晚餐的決策，「隨便、都可以」很可能只是為了不被打擾，或者不想動腦筋而隨口說出的回應。

當一個人這麼回應的時候，內心未必真的是「不清楚、都可以、都行」，他很可能只是用這些回應來「告訴」對方：「我做不了決定，我不想花時間做決定，你來幫我做選擇吧。」

因為這種人的困境就在於「未必沒有想法，而是無法從眾多想法當中做選擇」，於是當你基於善意幫對方做了決定之後，很可能因為你做的決策不如對方的期待，然後遭到對方責怪。

「為什麼責怪我？」因為是你做的選擇啊，不怪你，要怪誰？

「他都不清楚自己的想法，我哪知道怎麼做才是對的？」沒有錯，所以你可能怎麼做都不對，因為連他也不知道自己要的到底是什麼。
面對這種回應，到底該怎麼辦呢？讓我們來破解這種令人為難的情境。

開放式問句vs.封閉式問句

讓我們來複習一下，把上一章的「開放式問句」與「封閉式問句」用來幫助滿腹委屈的秋慧。

秋慧使用的「晚餐想要吃什麼？」屬於開放式問句，對於下班回到家已經相當疲累、準備時間又有限的情況，並不是一個適當的問句。因為問句是開放的，所以對方很可能什麼都不選、或者不想花力氣做選擇，於是就經常會出現：「不知道、隨便、都可以」這種模稜兩可的回應。

這時候我們要引導秋慧使用封閉式問句當中的「選擇題」問句：提供幾個具體的選項，邀請孩子與先生從中做出選擇。

三步驟，給予清楚的選項

1.使用封閉式問句，並且考量自身能力範圍

在體力與時間都有限的情況下，我們就要設定好某些選項，或限定在某一個範圍，而這些選項與範圍都是你當下能力所及、能接受的、能負擔的。如果你今晚不想跑太遠，那晚餐就是家裡附近的餐館；如果今年預算有限，那旅遊的地點可能就是國內景點。

2.設定具體的選項

設定三個具體的選項，例如，今天的晚餐是：1.飯、2.麵、3.粥；今年的旅遊地點是：1.台北、2.台中、3.高雄，或者是，邀請對方「從南部地區選出三個景點」「從台灣北、中、南、東各選出一個景點（如果你計畫帶著家人來一趟國內環島之旅的話）」。

3.邀請對方做選擇

接下來，邀請對方從你給的選項中做選擇：

(1)如果對方選的不是你給的選項，例如：牛排、麵包……你只需溫和而堅定地告訴他：「今天我只會買這些東西，請你從中選擇，或者你可以選擇自己去買。」

(2)如果對方選擇「2.麵」，也請不要就直接去買「你以為」的麵，因為這樣還是很可能會出現「吼！你為什麼買這種麵？」的抱怨。

4.引導出更具體的選擇

重複上一步驟，邀請對方進一步選擇：「今天的麵有三個選項：1.陽春麵、2.牛肉麵、3.櫃子裡的泡麵，請選一種。」直到對方給出你認為清楚的選擇。

尊重彼此，讓關係更自在

我相信，大多數的人會為「辛苦付出卻被嫌棄」的秋慧叫屈。
然而，有時候雖然我們是本著好意在「幫」對方做決定，卻也忘了尊重，並核對對方的意願或需求，所以經常「你做到流汗，他嫌到流涎」（台語）。

使用「給予選項」的好處是：

1.你不需要自己想破頭、累得半死，結果對方還不滿意。
2.當你採納對方的意見，就算對方不滿意行動的後果，他也無權對你抱怨。既然是他做的選擇，他就必須為自己的選擇負起責任。
3.習慣這種互動方式之後，對方就會清楚知道你的模式，不會隨意說出模糊的回答。
4.可以培養兒童與青少年更了解自己的需求，並學習具體明確的表達。

保持開放與尊重的態度

確保你給予的選項都是你樂意的、真心允許的。

倘若你提供的選項是：「吃我煮的牛肉麵，或者你自己出去買。」但是你內心真正的期待卻是：「吃我煮的就好，不要花錢出去買。」（你並沒有真心想讓對方做選擇）那麼，若是對方選擇「他要出去買」，你聽了就會不開心。而你的「不開心」也會讓對方感到困惑、無所適從：「我選的是你給我的選項，你幹嘛生氣？」

這麼一來，未來當你開放選項要對方做選擇時，對方可能會拒絕配合（反正你也不是真的要讓我選），不敢選他真正想要的（說真話，可能會被你處罰）。

仔細思考你的意願與能力，一旦設定了選項，就抱持開放的態度，接納對方的選擇，同時，也尊重對方當下的需求與感受，避免要求對方改變選擇，或者強迫對方接受你期待的選項。

★本文摘自寶瓶文化出版《擺脫邊緣人生：25則人際攻略，打造有歸屬感與自我價值的人生》，作者胡展誥，諮商心理師，每一年都有超過百場講座與課程，合作單位涵括各級學校、社會福利機構、政府部門、企業等。

「給在臉書、IG、LINE暢所欲言，但面對真實人際關係，卻說不出一句話的現代人，一本最實用與關鍵的人際關係書。我們沒有人是一座孤島，21個人際練習，讓你擁有更尊重彼此，輕鬆、自在的人際關係。」

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