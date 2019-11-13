3度以台灣為背景！東山彰良來台宣傳新書　《小小的地方》寫西門町刺青街

▲東山彰良連續3本作品以台灣為背景，《小小的地方》寫西門町刺青街，將來台宣傳。（左圖／記者洪菱鞠攝；右圖／尖端出版提供）



記者林育綾／台北報導

台籍旅日作家東山彰良連奪日本3大文學獎，新作品再度以台灣為舞台，但這次寫的不是背負著歷史無奈的時代悲劇，而是以西門町刺青街9歲少年為主角的故事《小小的地方》，以6篇童趣又魔幻的視角詮釋人生無奈，讓許多粉絲驚喜，該書將於14日台日同步發行，11月17日他更將來台舉行新書座談會。

東山彰良以小說《流》獲得直木賞，2019年初再度以《我殺的人與殺我的人》連奪日本3大文學獎，如今新書《小小的地方》以西門町為主要場景，連續3本作品皆以台灣為背景撰寫，可以看出他對於台灣的喜愛。

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《小小的地方》從居住在西門町紋身街的9歲男孩視角，述說發生在身邊的6段故事，環境複雜的刺青街居住著許多形形色色的人，由刺青串聯的6篇故事神秘又耐人尋味。

其中一篇「黑色的白貓」中以主角小武居住的刺青街為主軸，從一隻名為「白貓」的黑貓說明刺青的意義，有些人為了趕流行、有人則是因為刺青有不同凡響的意義，刺青街上的刺青師肯尼有錢賺，就願意刺任何圖案；而寧姊則有自己的原則絕不妥協。還有一位在臉上刺貓咪圖案的女生，因為刺青而有了繼續生存的力量，小武雖然不能理解刺青對於每個人的真正意義，但或許每個人都有各自的想法，只要認同自己就足夠了。

東山彰良透過文字帶讀者來看男孩眼中的世界，同時也讓讀者以自己的觀點獲得不同的解讀與領會。故事中每個人心中都有著屬於自己重要的「小小的地方」，東山彰良試圖將《小小的地方》囊括了大大的世界，閱讀過程中讓人宛如重回時光隧道，不經回想起自己的故鄉與成長經歷，或許這就是東山彰良的魔力，能夠將台灣、日本文化背景故事吸收消化撰寫成一篇篇生動精彩又豐富多元的故事。

東山彰良擅長將歷史時代的樣貌刻劃的真實仔細，寫出各個時代背景下的台灣，透過真實記憶中的片段加以編撰完美配搭，讓人就如同故事中的主角一般身歷其境，給讀者展現了一個既真實又魔幻的世界。

而他也即將來台宣傳新書，《小小的地方》將於11月17日下午2點至4點在金車文藝中心南京館舉辦新書座談會暨簽名會，同時該書將於11月14日在台、日同步出版發行。

東山彰良《小小的地方》新書座談暨簽名會

時間：11月17日（日）下午2:00-4:00

地點：金車文藝中心南京館

地址：台北市中山區南京東路二段1號3樓

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