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東山彰良出道作唯一授權！人生低谷寫《逃亡作法》　坦承「我一生都在逃」

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▲▼東山彰良出道作唯一授權！人生低谷寫《逃亡作法》　坦承「我一生都在逃」（圖／時報出版提供）

▲東山彰良當時在人生低谷寫了《逃亡作法》，這本出道作唯一繁體授權在近日發行。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

台籍旅日作家東山彰良獲得無數文學獎，對於作品的授權及譯文品質相當謹慎，近日推出繁體中文版的《逃亡作法》，是唯一新授權的舊作，更是他人生低谷時創作的出道作，一出版就奪2大獎，被讚是「最厲害推理小說」。他回顧自己一生一直在逃，「這本書蘊含我跨越邊界線那一剎那，破殼而出那一瞬間的能量。」

2002年東山彰良該作品在日本文壇初試啼聲，勇奪第一屆「這本推理小說最厲害！」大獎銀獎、讀者獎雙料大獎，描寫重刑犯越獄大逃亡，呈現爽快、黑色幽默的敘事風格，顛覆日本文壇既有的小說類型，大受讀者喜愛。

請繼續往下閱讀...

東山彰良本人也對這本一鳴驚人出道作情有獨鍾，特別在為台灣版撰寫的獨家中文版序言中提醒讀者，「可以把這本書想像成昆汀‧塔倫提諾早年『霸道橫行』、『黑色追緝令』那樣的電影。」繁體中文版由時報文化於11月26日發行，巧合的是，日本出版社光文社也在本月份重新推出文庫版，顯見本作受重視和喜愛的程度。

《逃亡作法》是一部描寫監獄重刑犯越獄的犯罪小說，故事時空發生在不久將來的日本，全面廢除死刑制度，囚犯被高科技電波裝置監控活動範圍。而開場時，姦殺多名女童的凶手川原昇，引發受害者家屬衝進警局尋仇，挾持獄警要求獄方交出川原昇⋯⋯。小說描寫犯人之間的逞凶鬥狠，重刑犯與仇家的生死追捕，編織出一場又一場驚心動魄的冒險。書名的「作法」，除了逃亡計謀外，另有派頭、風格的意思。
 
現年51歲的東山彰良，本名王震緒，5歲隨父親自台北移居日本福岡，從2000年起開始寫作生涯，當時開始寫《逃亡作法》的時候，正值人生低谷。

他曾說「我一生都在逃」，畢業後因不適應體制，辭去大企業的正職，逃入學術界念博士班，撰寫論文不順利最後學位也被迫放棄，已婚需要養家的他只能在餐廳端盤子、擔任口譯的臨時工。那年夏天他回台探親，或許也是想短暫逃離日本的生活，偶然聽聞一個台灣搖滾樂手的生存之道刺激了他。

返回日本後有天夜裡，他餵完次子牛奶哄睡他，身為人夫與人父肩上扛著重擔，思考著還能再繼續逃下去嗎？一個念頭使然他打開電腦開始寫小說，就這樣持續了3個月，完成了《逃亡作法》這部作品的雛型。東山彰良因此從企業界逃到學術界，再從學術界逃到文學界，就這樣開啟了寫作生涯。
 
致力於寫作之後，一部接著一部陸續完成了《黑色騎士》、《流》、《罪的終結》、《我殺的人與殺我的人》等作品，亦曾撰寫《火影忍者》系列小說及電影改編劇本。榮獲直木獎、大藪春彥獎、中央公論文藝獎、織田作之助獎、讀賣文學獎與渡邊淳一文學獎等無數文學獎項的肯定，台灣與他關係深厚，他的多部作品不論人物或地域都與台灣有所關連，多次訪台的他在台擁有廣大讀者，也寫出了他的一片天地。

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「即日起，我退出老化黨。」

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