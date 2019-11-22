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8部長篇都暢銷！漫畫大師浦澤直樹出道32年訪談集　15萬字秘辛+珍貴圖像完整收錄

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼日本漫畫大師浦澤直樹出道32年，創作歷程訪談集《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》推出中文版，近15萬字內容與珍貴圖像完整收錄。（圖／尖端出版提供）

▲日本漫畫大師浦澤直樹出道32年，創作歷程訪談集《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》推出中文版，近15萬字內容與珍貴圖像完整收錄。（圖／尖端出版提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

日本漫畫大師浦澤直樹出道32年，創作歷程訪談集《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》即日起推出中文版，他出道後8部長篇連載都暢銷，訪談集收錄包括知名作品《YAWARA！ 以柔克剛》、《Monster 怪物》、《20世紀少年》與《BILLY BAT 比利蝙蝠》等創作祕辛，還有5歲啟蒙至今的心路歷程，近15萬字內容與珍貴圖像完整收錄。

《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》訪談集是搭配2016年到2018年在日本舉行的「浦澤直樹展」所推出的紀念刊物，由小學館編輯生川遙與浦澤直樹進行長達12小時、合計近15萬字的訪談。

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▲▼日本漫畫大師浦澤直樹出道32年，創作歷程訪談集《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》推出中文版，近15萬字內容與珍貴圖像完整收錄。（圖／尖端出版提供）

▲訪談集收錄許多知名作品創作秘辛。

書中談到5歲的浦澤直樹讀了手塚治虫的作品《地上最大機器人》，在心中產生極大的撼動，覺得這是「真正的漫畫」。國一時又邂逅了手塚治虫的《火鳥》，領悟漫畫家居然可以靠一枝筆創造出這麼厲害的世界，其衝擊力之強，讓他憶起當年直說「覺得那天就是改變我命運的日子」。

因手塚治虫啟蒙的童年，直至38年後將《地上最大機器人》改編為名作《PLUTO ～冥王～》，這傳奇的創作旅程中，發生許多峰迴路轉又精彩的故事，浦澤直樹都在訪談裡給出答案。

▲▼日本漫畫大師浦澤直樹出道32年，創作歷程訪談集《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》推出中文版，近15萬字內容與珍貴圖像完整收錄。（圖／尖端出版提供）

▲出道以來的8部長篇連載全是暢銷作品。

出道以來的8部長篇連載全是暢銷作品，王道運動與懸疑推理都能完美駕馭，一直是讀者心中分鏡一流的說故事大師，然而在他的整個漫畫生涯裡，除了影響甚劇的手塚治虫外，《阿基拉Akira》作者大友克洋也一直刺激著各階段的他。

浦澤直樹在訪談中，多次提到大友克洋的作畫能力與驚人創意，引他走出陷入黑暗的創作之路。而訪談集甚至整理了年表，清楚介紹他5歲起到出道後，影響畫風的各階段漫畫家，是十分詳盡且珍貴的情報。

▲▼日本漫畫大師浦澤直樹出道32年，創作歷程訪談集《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》推出中文版，近15萬字內容與珍貴圖像完整收錄。（圖／尖端出版提供）

▲▼珍貴圖像完整收錄。

▲▼日本漫畫大師浦澤直樹出道32年，創作歷程訪談集《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》推出中文版，近15萬字內容與珍貴圖像完整收錄。（圖／尖端出版提供）

他的單行本累積發行突破一億冊亮眼成績，而擁有合作20年的編輯暨編劇夥伴長崎尚志，訪談裡揭露2人的合作模式與祕辛，包括讀者熟悉的《Monster怪物》、《20世紀少年》與《BILLY BAT比利蝙蝠》等知名作品的背後成因。

還有天馬醫生名字的來源、「五匙糖」殺手的名場面、《20世紀少年》的真正結局、創造出邪教「朋友」的真實經歷、比利蝙蝠塗鴉設計出來的一瞬間，許多讀者印象深刻的段落，其實都蘊藏著帶著歡笑與掙扎的「浦澤式煩惱」。

▲▼日本漫畫大師浦澤直樹出道32年，創作歷程訪談集《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》推出中文版，近15萬字內容與珍貴圖像完整收錄。（圖／尖端出版提供）

▲▼訪問者生川遙憑著自己編輯面的專業，向浦澤直樹挖掘出了許多創作上的私房祕技與癖好。

▲▼日本漫畫大師浦澤直樹出道32年，創作歷程訪談集《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》推出中文版，近15萬字內容與珍貴圖像完整收錄。（圖／尖端出版提供）

怎樣的分鏡沒有人畫過？怎樣的格子安排會讓讀者搶著翻頁？怎樣描繪「哭泣」的場景最動人？怎樣的劇情走向能讓讀者大吃一驚？在《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》一書中，訪問者生川遙憑著自己編輯面的專業，向浦澤直樹挖掘出了許多創作上的私房祕技與癖好。

例如不畫跨頁是因為不想浪費格數，覺得《Monster怪物》的衝擊被《寄生獸》給搶先，為了維持作息品質一天只工作6個小時⋯等等，許多讓讀者恍然大悟又會心一笑的小故事。

▲▼日本漫畫大師浦澤直樹出道32年，創作歷程訪談集《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》推出中文版，近15萬字內容與珍貴圖像完整收錄。（圖／尖端出版提供）

▲《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》近15萬字的官方中譯版本，由尖端出版發行。（圖／尖端出版提供）

 《浦澤直樹 畫啊畫啊無止盡》推出近15萬字的官方中譯版本，由尖端出版發行，讓讀者可以一步一步深入他的創作核心，由作者本人親自導讀，揭開那些知名作品背後潛藏的真正含意，資深漫迷必收藏。同時中文版《BILLY BAT 比利蝙蝠》也推出單行本第20集完結篇。

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