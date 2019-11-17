給邊緣人的交際撇步！與「臭臉人」互動5秘訣　取悅對方只是暫時緩解

▲害怕與臭臉人相處？「如果你很害怕別人的臉色，往往也代表著你很在意自己在別人眼中的樣子。」（示意圖，與當事人無關／記者李佳蓉攝）

文／胡展誥

摘自／《擺脫邊緣人生》

幾年前，曾經有一對母子來找我談話。母親攤開幾張孩子的圖畫，說她覺得孩子很壓抑、缺乏自信，希望我透過圖畫，了解孩子的心理議題。



我看了一下畫的內容，再看向一旁那位就讀小學三年級，低著頭不發一語的小男孩，試探性地問：「有時候如果覺得自己畫錯，或者畫得不好，你會有什麼心情？」



結果小男孩還沒回應，母親就大聲回道：「『畫錯』？繪畫沒有對或錯，我都跟我的孩子說認真畫就對了，不要去管好壞對錯！」然後臉上掛滿「這年頭怎麼還會有人認為畫畫有對錯之分」的質疑。



母親說得沒有錯，「創作」本身並沒有對錯、好壞之分。但是別忘了，每一個人都有權利對自己的表現結果，產生一些想法與感受。孩子覺得自己畫錯了，所以覺得挫折、失望，這些情緒可能來自於對自己的期待，也可能是想要滿足家人對他的期待。無論如何，這些感受是很真實的。



可是母親卻因為被「繪畫沒有對錯之分」的價值觀侷限住，因而否定了孩子的想法與感受，不允許孩子重畫，結果孩子因此更困惑、更受挫。

在生活中，有一些人總是擺著一張臭臉，頭上好像籠罩著一團烏雲，他的回應通常沒什麼好口氣，每次當你想到要與他互動就很痛苦。



因為痛苦，我們總想要改變對方，或者避免與他互動。可是我們似乎沒有想過，是什麼因素框住了我們，以至於我們經常被困在「害怕別人臭臉」的情緒裡？



這關鍵的因素，很可能是我們文化中強調的「與人為善」：要有禮貌、說話要客氣、待人要親切、和氣才能生財⋯⋯



「與人為善」固然是經營人際關係很正向的概念，但如果過於僵化、缺乏彈性，我們就可能被這樣的概念套牢，根深蒂固地認為撲克臉、面癱（形容沒有表情）的人、擺臭臉的人，一定是缺乏人際互動的意願，不懂得與人相處的道理，甚至是不明理、難溝通的。



這些假設本身就是一種有色眼鏡。當你戴著這種有色眼鏡，打從心裡認為對方很有事、很難相處，你又怎麼會放鬆地與他互動，欣賞他「歹看臉」以外的其他面向呢？所以，如果想要減少和「臭臉人」互動時的負面情緒，該怎麼做呢？

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如何回應？心理師這麼說──

你為何如此害怕別人的臉色？



如果你很害怕別人的臉色，往往也代表著你很在意自己在別人眼中的樣子。

之所以這樣，是因為我們太習慣從他人身上獲得認同，所以我們經常把評價自己的權力拱手讓給他人。別人開心、稱讚你、笑臉回應你，你就覺得自己表現得很好，覺得很高興。

看見別人擺臭臉，你就覺得很痛苦，感受不到自己的價值感。為了舒緩心裡的不舒服，你就會想方設法，甚至不惜放低身段去討好對方。

或許你的努力可以換來對方一時的好臉色，不舒服的感覺也能緩解一些，但那只是暫時的。也因為你經常用委屈自己的方式來討好別人，其實你的心裡並不好受，所以你對這段關係，也可能累積許多抱怨。

用這種方式生活的你，當然會因為別人的壞臉色、壞口氣而感到痛苦。只要看到別人的壞臉色，你就自動化地提醒自己：我是一個不好的人。所以在臭臉人的面前，你很難獲得正向的價值感。

不切實際的擔心

有些人與臭臉人互動時會擔心：是不是自己哪裡做得不好？做錯了什麼？對方是不是針對我？雖然擔心，可是你卻不敢問。因為你又擔心對方會覺得你反應過度；或者擔心對方真的說出一串你的缺失，那樣一來，你又擔心自己覺得難堪、難以承受⋯⋯

這些沒完沒了的擔心，往往是來自於童年時期與父母或老師互動的經驗。

小時候，大人因為不滿意你的表現，所以對你生氣、冷淡，轉身離開，拋下你，你因而感到慌張害怕、自責愧疚。那時候的你，不敢向大人生氣，只好忍耐、壓抑，並且努力表現出符合大人期待的行為。但是你只學會了壓抑與委屈，卻沒有學會如何表達情緒、如何與對方溝通。

如果你發現自己並沒有做錯什麼，也真的很想知道對方到底怎麼了，那麼就鼓起勇氣，直接了當地問對方吧。

「我發現每次拿東西給你的時候，你的臉色都不是很好看，怎麼了嗎？或者是不是我哪邊做得不太好？」

「幾次跟你討論事情，你的口氣不是很溫和，是不是我有哪裡沒有弄清楚？還是我誤會了什麼？」

當你這麼問的時候，也在提醒對方的態度。對方可能認為他一直都是這樣，而不是針對你；也或許他並沒有發現自己的行為，更沒有傷害你的意思。

對方也可能選擇不說，或者否認，但至少你把自己的感受說出來了，不會繼續悶在心裡；當然，對方也可能真的說出一些對你的負面情緒，那樣更好。你們有機會好好澄清，進而調整彼此的互動模式，改善關係。

破除「必須」的信念

人為什麼不能擺臭臉？為什麼擺臭臉就等於沒禮貌、難相處？

說得更直接一點：為什麼對方一定要對你展現友善的姿態？如果他真的不太開心、壓力很大，難道沒有表達負面情緒的權利？如果他從小就習慣用這樣的姿態與人互動，為什麼他得為了你改變？

因為你認為人際互動有一些「必須」遵從的概念，但對方偏偏不吃這一套。

所以困住你的其實不是對方的臭臉，而是你認為「人際互動不該擺臭臉」的信念。這個信念愈強大，你就愈難跳脫和臭臉人互動時的壞心情。

因為你對對方抱持著既定的觀點：「擺臭臉的人就是沒禮貌、難相處。」所以你會用這個假設來解讀他的所有行為。實際上他也可能有微笑、幽默的一面，但因為這些面向不符合你對他的假設，所以你可能會忽略、不去注意，或者用扭曲的方式來解讀：「他只是皮笑肉不笑，他的笑容是為了拍馬屁⋯⋯」

因為你討厭臭臉人，所以用負面的態度與他相處，他感受到你的負面態度以後，也繼續對你展現臭臉的姿態。這下子，你更「確信」自己的假設：「看吧！他真的很不友善！」

▲「人為什麼不能擺臭臉？為什麼擺臭臉就等於沒禮貌、難相處？」（本報資料照／示意圖，與當事人無關）

依照不同關係，採取不同因應

我們都害怕直接詢問對方，因為擔心氣氛會很僵、尷尬。但是事情沒有弄清楚，你每天與他互動時，都處在擔心和困惑的心情裡，難道有比較好過嗎？

「問」不一定會搞僵氣氛，重點是要找到合適的時機、合適的詞彙，才不會讓彼此都很尷尬。

如果你珍惜彼此的關係，希望改善你們的互動，「試著表達自己，也關心對方」的冒險，很值得你鼓起勇氣試試看。

如果這一段關係僅止於工作上的互動，那你可以選擇維持片面和平的形式，並且提醒自己：「為了顧全工作，平常心看待那一張臭臉就好，太認真，一點好處都沒有。」

如果只是普通朋友或者網友，那你大可以選擇不要看他的臭臉，封鎖加刪除就是了。

採取新的因應策略

人際互動守則第一條：改變，從自己開始。

或許你改變了身邊某一個臭臉人，但只要你看待自己的觀點沒有改變，別人的一個眼神、一個語氣，你依舊很容易被影響。

世界何其大？你改變得了多少人？我們永遠無法決定對方如何對待我們，但是我們可以選擇回應對方的方式。改變不了對方，那就調整自己的因應策略，才能讓自己過得比較舒服。



這裡有5個小提示，讓讀者參考：

1. 不要在情緒緊繃、氣氛緊張的時候與對方互動。

2. 互動前，先想好要說的話，避免因為負面情緒攪亂了原定的溝通。

3. 互動前先提醒自己：解決事情才是重點，而不是在意他的臉色。

4. 互動後也提醒自己：擺臭臉是他的習慣，跟你的表現或許沒有相關。

5. 尊重每一個人都有表達自己情緒的方式，但你可以選擇不要把他散發出來的情緒往自己心裡去。

這麼做，不是因為你害怕對方、向對方示弱，或者委屈自己。你只是開始練習新的心態和行動，避免自己因為對方的壞臉色、壞口氣，影響了心情。

練習

1.別人的壞臉色、壞語氣，真正讓我們不舒服的，除了不被尊重，還有什麼原因？

2.如果可以將身邊的每一段關係稍做分類，有沒有哪幾個對象擺臭臉時，其實你根本不需要花太多力氣去在意？

3.這一章提到與臭臉人互動的5個小提示，你能說出分別是什麼嗎？

★本文摘自寶瓶文化出版《擺脫邊緣人生：25則人際攻略，打造有歸屬感與自我價值的人生》，作者胡展誥，諮商心理師，每一年都有超過百場講座與課程，合作單位涵括各級學校、社會福利機構、政府部門、企業等。

「給在臉書、IG、LINE暢所欲言，但面對真實人際關係，卻說不出一句話的現代人，一本最實用與關鍵的人際關係書。我們沒有人是一座孤島，21個人際練習，讓你擁有更尊重彼此，輕鬆、自在的人際關係。」

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