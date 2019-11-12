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邊緣人5特徵！流連臉書IG超活躍　「獨處怕寂寞」又恐懼跟人相處

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滑手機,不屑,正妹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲滑手機以為能擺脫孤獨，事實上可能把自己推向更「邊緣」局面。（示意圖，與當事人無關／記者李佳蓉攝）

記者林育綾／綜合報導

如果在臉書、IG、Line上面暢所欲言，卻在真實人際關係上感到壓迫與格格不入，又害怕一個人獨處，有可能就是近幾年略帶戲謔的新名詞「邊緣人」。不過心理諮商師胡展誥在近來出版新書《擺脫邊緣人生》提到，邊緣人不等於不好的人，只是一種人際關係狀態，而有些人開始逼迫自己交際應酬、滑手機以為擺脫孤獨，其實可能把自己推向更「邊緣」的局面。

▲▼示意圖（圖／123RF）

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▲「邊緣人」是一種害怕人際關係，想要躲避人際互動的心理狀態。（示意圖／123RF）

胡展誥在書中提到，邊緣人有幾個特徵，包括：1、無聊時就想找人互動，卻無法從互動中獲得滿足或意義感。2、總是犧牲自己，討好別人，卻又討厭這樣的自己。3、與人相處（工作、玩樂、學習）總覺得疲累、不自在，想逃離人群。4、好不容易逃離人群，獨處的時候，卻又經常感到孤獨、寂寞。5、與人互動時總是戰戰兢兢，深怕一不小心就引發誤解或衝突。

簡言之，「邊緣人是一種害怕人際關係，想要躲避人際互動的心理狀態，他們與別人的心理距離是疏遠的。」然而，經常與人打成一片，不代表不會孤單；一個人獨來獨往，也不等於是邊緣人。他提到邊緣人的形成往往是長時間累積的結果，而不是突然發生的意外。如果想要改變，當然也要給自己一段時間來調整。

不過他強調，若想要擺脫邊緣人，並不是下載更多的交友APP、安排更多社交活動，也不是刪除獨處的時間，逼迫自己浸泡在交際應酬。「做這些事情，不但無法減少你內心的空虛，往錯誤的方向努力，還可能讓你更覺得空虛與挫折。」

他分享邊緣人的內心有3種核心情緒：「孤獨」、「恐懼」以及深刻的「無力感」，這3種情緒彼此交互作用，讓人逐漸喪失與他人互動的意願與動力。「如果沒有覺察這些情緒的存在，了解這些情緒如何影響自己，無論你如何改變外在的行為，效果都是有限的。」

▲▼胡展誥《擺脫邊緣人生》。（圖／寶瓶文化提供）

▲心理師胡展誥新書《擺脫邊緣人生》。（圖／寶瓶文化提供）

胡展誥說，之所以寫這本書，是內心醞釀許久的使命感。他在不同縣市與國家演講、授課的過程中，幾乎每一場講座聽眾們提出的問題，都與「人際關係」有關，而同樣的問題聽久了、回答久了，逐漸感受到心疼與無力。

他也發現，人們因為使用不當的態度與方式來因應這些議題，結果讓自己更挫折、更無助。在束手無策的狀況下，只好「躲到人煙稀少的地方，盡量減少與人互動」，保護自己免於受傷。

「逃避無關可恥與否，只是問題依舊存在。這些人際議題雖然不太容易處理，但並不是完全無解。」因此決定整理出在講座中，聽眾們經常提問的人際議題，細緻地回答這些問題，同時也提出具體的因應策略，才完成這本書。

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