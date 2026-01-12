2026國民黨將大敗？媒體人估「丟5縣市」原因是他

▲外界關注2026是否藍白合。（圖／記者湯興漢攝）



記者許力方／台北報導

2026選戰升溫，各政黨人選紛紛展開提名推選，外界更關注藍白合2.0的可能，《美麗島電子報》董事長吳子嘉則分析，國民黨若不積極應對民進黨的提早佈局，將面臨大敗的風險，甚至可能失去新北、新竹、嘉義、彰化、宜蘭等5個執政縣市，到時候黨主席鄭麗文也勢必將黯然退場。

吳子嘉在9日的「董事長開獎」直播節目中指出，賴清德目前下鄉宣講總預算「親自出戰」，就是提早打選戰，「那你國民黨要不要接招呢？」民進黨在許多地方，像是新北市的提名人選已經起跑數月，國民黨若不接招，將面臨大敗。

▲2026國民黨將大敗？吳子嘉估「丟5縣市」。（圖／翻攝YouTube／董事長開講）



他進一步說明，國民黨目前的選戰主導者李乾龍缺乏打選戰的能力，優點就是與地方派系關係好，他的提名都是跟地方派系有關係的提名，將這麼重要的任務交給過度依賴派系的人，會讓黨的競爭力「化掉」。

吳子嘉接著點名5個縣市，國民黨極有可能丟失執政權。第一是宜蘭縣，國民黨派出的吳忠憲，台大博士、前檢察官，形象雖好，但在宜蘭人脈不足，人生地不熟，在地方強碰議長張勝德；反觀對手民進黨已提名律師公會理事長，形象強大，國民黨在宜蘭「穩的嘛，一定掛！」

第二個是新北市，「太可怕了！」他大嘆，目前提名陷入僵局，若黃國昌堅持參選到底，情況會更複雜，三腳督變五五波；國民黨熱門人選李四川可能因年齡60幾歲或其他考量不敢參選；若由劉和然代表，面對民進黨蘇巧慧的挑戰，勝算不高，「新北就輸掉了，新北輸、宜蘭輸，你鄭麗文還要幹主席啊？」

接著他指新竹縣國民黨擬提名的副縣長陳見賢，被挖出黑道背景及前科，還有管訓紀錄，「國民黨真厲害啊，你哪挑也挑不到十個，十個都有前科。」很容易被抹黑金，「跑來他X的當縣長，什麼玩意嘛，黑道治國嘛？」所以新竹縣也會輸掉，因為民進黨派出小帥哥鄭朝方，形象好、學歷看起來也很棒，賴清德就準備徵他出來選，「穩啦，民進黨贏了。」

至於嘉義市，民進黨的王美惠實力強勁「百分之百當選」，縱使現在是國民黨執政區，但國民黨到現在台中不敢提名，再亂下去民調就掛掉，「就是你鄭麗文沒有作為，不敢挑，那你就徵召嘛！」因為李乾龍本身跟派系關係太密切，不斷地破壞，不只如此，還有彰化縣也會掛掉，謝衣鳳看起來形象不錯，但弟弟選議長，若弟弟謝典霖不讓，國民黨還會當選嗎？因此彰化也是危險。

吳子嘉說，他的估票是有權威的，鄭麗文只要用了李乾隆，就會5個縣市都丟掉。他跟中國大陸學者朋友談過，按照這樣的發展，中國國家主席習近平也不敢讓鄭麗文去了，見完面回來之後「一回台灣，啪一下輸掉，妳輸一輸一片，保證下台嘛。」照這樣選戰打下去的結果，就掛了，黨主席的壽命年限就到今年年底。

▲國民黨主席鄭麗文（中）與副主席兼秘書長李乾龍（左二）主導選戰。（圖／記者湯興漢攝）