轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」　鄭麗文：賴政府談判黑箱

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統多次宣示，持續和美方談判關稅，盼能從20％降低至15％，根據美國紐約時報報導，美國對台灣特別關稅將比照日本15%，但台積電要在美國再蓋5個晶片廠。國民黨主席鄭麗文今（13日）痛批，關稅至今談判超過1年時間從頭到尾都是黑箱，真的很可憐！台灣政府沒有向國會、國民報告，完全就是任人宰割、處置的狀態，這對台灣權益與國格傷害最深。

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

鄭麗文感嘆，很遺憾，關稅談判從頭到尾都是黑箱作業，沒有透露任何官方訊息，只能從國際媒體，甚至於是八卦消息、小道消息窺探一二，過程當中政府不但沒有向台灣社會報告，也沒有向國會報告，更沒有向台灣所有會被衝擊的相關產業做討論、說明跟溝通，都被蒙在鼓裡、不得而知。

鄭麗文質疑，《紐約時報》所披露的消息，真的就是最權威、最後的訊息嗎？到目前為止沒有聽到任何來自台灣政府官方的正式訊息，完全就是任人宰割、任人處置的狀態，這才是對台灣所有的權益、國格傷害最深的情況。

鄭麗文批評，民進黨政府至今仍舊我行我素，沒有辦法對台灣社會有任何的交代，國民黨身為台灣最大的在野黨，如何保護台灣的產業、如何因應嚴峻的挑戰，也被處於完全黑箱的狀態，非常令人遺憾。

