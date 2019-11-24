留言「狙擊小英」被截圖報警　嘴砲男堅不撤文：我有言論自由





▲有網友留言要「狙擊小英」遭到截圖報警。（圖／翻攝新竹大小事，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名劉姓網友在臉書公開社團《新竹大小事》中玩笑留言要「狙擊小英」，被民眾檢舉並遭警方函送法辦，雖然劉男到案後向警方表示，自己只是「嘴砲開玩笑」並且堅持不撤文，但由於言論已屬公開影射危害總統，警訊後仍將他依《刑法》305條恐嚇罪嫌函送法辦。

▲原本貼文只是詢問飛鳳山是否看得到101。



網友在《新竹大小事》中分享一張照片，並詢問「請問芎林的飛鳳山看得到台北101 是真的嗎？」，熱情的網友紛紛留言：「天氣好真的看得到」、「天氣好肉眼就看得到了」，也有民眾貼出照片佐證，在芎林飛鳳山真的看得到101。



沒想到，原本單純討論飛鳳山與101的文章，竟然因為網友一句膨風「我從我家樓頂，看得到總統府」，引來友人回應「那你家可以借我用一下嗎？我要狙擊小英」，雖好友趕快提醒他「別亂說話…小心半夜被帶走」，不過劉姓網友依舊很有自信的說：「放心啦！這是台灣，沒有共產黨」。

▲一開始網友還紛紛肯定，只要天氣好，飛鳳山的確看得到101。



劉姓網友的「狙擊小英」留言遭到網友截圖檢舉報案，警方循線找到在新竹工作的這名劉姓網友，他到案否認有恐嚇總統的意圖，僅認為「自己只是吹牛打嘴砲，玩笑話需要搞得這麼嚴重嗎？」並堅持不肯撤回留言，還主張應享有言論自由，不過由於他的留言已經涉嫌違法，警方訊後將他依恐嚇罪嫌函送法辦。



律師表示，網友留言要「狙擊小英」的言論中，已包含總統府、狙擊、小英等「影射危害現任總統蔡英文」的字眼，根據《刑法》第305條，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者，可處2年以下有期徒刑、拘役或3百元以下罰金，所以劉姓網友的言論，的確已經涉嫌危害總統蔡英文的生命、身體安全。



律師也提醒，在網路上任何留言都應謹慎小心，常常看到有網友留言「打死你」、「殺你全家」等，其實都已涉及恐嚇字眼，還有開玩笑要「在車站放炸彈」、「帶刀、槍坐捷運」等言論，更是涉及《刑法》第151條的恐嚇公眾罪，可處2年以下有期徒刑。

▲沒想到劉姓網友突然開玩笑要「狙擊小英」遭到截圖報警。



►就算爬到樹上！妳還是很美

►水源3公尺旁驚見「7桶腐蝕化骨水」 骨壞肝敗碰觸到下場會很慘



►實測原味扭蛋！惹火「蕾絲半透視」遊走道德邊緣 湊近見亮點 ：別亂轉很可怕



►女高中生「1秒摔出校車再輾過」 皮開露骨腳變形：他還怪我走太慢