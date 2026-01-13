　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇嘉全接海基會董事長　陸委會：可對兩岸作出重要貢獻

▲▼游錫堃新書發表,蘇嘉全 。（圖／記者徐文彬攝）

▲前立法院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全 。（圖／記者徐文彬攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統府13日晚間宣布，前立法院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全將出任財團法人海峽交流基金會董事長。對此，陸委會表示，蘇嘉全歷練完整，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對於兩岸關係發展作出重要貢獻。

陸委會提到，蘇嘉全前院長歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、臺灣日本關係協會會長等要職，歷練完整，「面對國際情勢的瞬息萬變以及兩岸交流互動的諸多挑戰，本會相信借重蘇前院長傑出而豐富的從政經驗，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對於兩岸關係發展作出重要貢獻。」

陸委會指出，海基會接受政府委託，負責兩岸協商、交流與服務業務，責任艱鉅，近年來持續拓展各項交流服務工作，任務繁重，「政府再次感謝吳豊山前董事長擔任董事長期間的辛勞，也預祝準董事長蘇嘉全先生，未來與羅文嘉副董事長兼秘書長一同率領海基會全體同仁，持續推動會務順利進行。」

陸委會強調，未來將依循賴總統兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

即／確定了！前立法院長蘇嘉全出任海基會董事長

總統府今（13）日發布新聞稿宣布，總統賴清德已正式任命前立法院長、臺灣日本關係協會會長蘇嘉全，出任財團法人海峽交流基金會董事長。總統府發言人郭雅慧表示，期盼借重蘇嘉全豐富的政治歷練與國際事務交流經驗，持續強化海基會會務運作，推進兩岸正面、健康的交流發展。

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

邱垂正：旅行社代辦「陸一次性護照」也違法

海基會董事長人選　年前有望出爐

梁文傑：反滲透判決無罪不代表真的無罪

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

