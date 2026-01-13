　
政治

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委賴瑞隆在黨內初選前，接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和、杜冠霖、詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，立委賴瑞隆僅以些微的0.6個百分點驚險出線，確定由他出戰國民黨立委柯志恩，一拚2026高雄市長大位。賴瑞隆日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時就有自評，認為自己具備「市府經驗」的優勢，過去10年高雄市府的大大小小決策都有參與；而他也喊出高雄平均薪資漲1萬、創造20萬就業機會、蓋大巨蛋，以及邀請國際巨星泰勒絲到高雄等願景。

賴瑞隆在民進黨內初選前，就曾接受《ETtoday新聞雲》的專訪，他談及自己最大的特色與優勢時表示，自己有10年的市政府經驗，從新聞局專委、建設局專委、觀光局主秘，到後來擔任3年半的新聞局長，以及1年的海洋局長，總共10年時間都在高雄市府內參與大大小小的決策。

賴瑞隆說，自己對於高雄市政府的業務是熟悉的，願景也是熟悉的，乃至於對所有官員也都是熟悉的，「現在很多局長、副局長、主秘都是以前同事，10年的革命情感，這是我最大優勢」。

▲2026高雄市長藍綠參選人賴瑞隆、柯志恩對比。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲2026高雄市長藍綠參選人賴瑞隆、柯志恩對比。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

高雄平均薪資提升1萬元　創造20萬就業機會

對於未來施政的願景，賴瑞隆在專訪中也發下豪語，「希望高雄成為全世界最好、最幸福的城市之一」，除了拋出產業六支箭政策，他還要提升高雄的薪資水準，誓言要用8年時間，至少讓高雄市民的薪資提升1萬元。

賴瑞隆說，平均薪資提高1萬元，還有再創造20萬個就業機會。他強調，這是未來團隊會設定的目標，現在有很多產業的同步在推動，也希望市民薪資一起提升，然後創造就業機會，讓更多人才可以在高雄有好的機會，不管是北漂人才回流、外地人才願意到高雄來，接下來他會大力推動招商引資、城市建設。

至於這個目標要如何達成？賴瑞隆表示，當城市引進更多、更好的新產業進來，注重招商引資，平均薪資一定會提升。當企業有更多人賺到錢的時候，薪資自然會提升。賴舉例說道，台積電進駐時，台積電員工基本的薪資就提升了，觀光事業也會提升，這是要留住更多的人才所必須的，在這個面向上，會各種方式去鼓勵、把財政的餅做大，且這幾年高雄稅額都算是名列前茅，營業都非常好。

 

邀請泰勒絲到高雄　亞灣區興建大巨蛋

同時，對於高雄市長陳其邁推升的「演唱會經濟」，賴瑞隆也有他的未來規劃。他在訪談中喊出，「泰勒絲來到高雄演唱也不會是夢」，並且拋出在亞灣區「205兵工廠」興建大巨蛋的願景藍圖，他誓言站在歷屆市長「巨人的肩膀上」，再創高雄下一個黃金十年。

賴瑞隆在訪談中回顧，2009年5月，五月天要在世運主場館辦演唱會時，他當時擔任高雄市府觀光局主秘，有人質疑說，「怎麼可能？這5萬人怎麼可能賣得完？」因此，他和五月天喊了一個口號，「誰敢說高雄不可能？誰敢說五月天不可能？」

賴瑞隆回憶，「後來我們做到了，2天全部賣完」。他認為，16年前的他就有這種創意和執行力，演唱會經濟模式到現在也全部建立下來，陳其邁則是更發揚光大。

對於高雄「演唱會經濟」的下一步，賴瑞隆表示，新加坡政府用400萬美金邀請泰勒絲到新加坡演唱，他相信只要經過努力，有一天也能讓泰勒絲來到高雄演唱。因此，除了世運主場館，他也提出要在亞洲新灣區的「205兵工廠」蓋大巨蛋，這個室內場地不僅能開演唱會，還能打棒球、踢足球，甚至是舉辦各種大型商業活動。

賴瑞隆表示，該選址緊鄰捷運凱旋站，若有國際巨星、天團到這開唱，從機場落地後，距離小港機場僅4站捷運的距離，交通極其便利，且亞灣區已經有5個國際級酒店，包括日航、洲際和承億等都在這，未來會愈來愈多。

賴瑞隆說明，205兵工廠總面積共58公頃，其中10公頃用來蓋大巨蛋與其周邊設施、15公頃興建森林公園，另外還有將近20公頃可興建其他商辦、企業總部、研發中心等，目前也積極爭取中山大學進駐，「現在我們看到很多國際級大學，光一棟大樓裡面就可以有非常棒的、很多的研發跟教學中心」。

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

