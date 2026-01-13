李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

▲立委賴瑞隆初選勝出。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆順利出線。曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇指控賴「靠施壓逼迫里長站隊」，還稱他是高雄基層最怕的人。對此，前鎮小港區市議員參選人黃敬雅回擊李明璇，根本是「投機且輸不起」，呼籲別再回頭消費高雄。

李明璇今日發文指出，賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的她，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。

▲李明璇2024年選高雄立委，輸給賴瑞隆。（圖／國民黨文傳會提供）

李明璇誠懇提醒柯志恩「千萬不要輕敵」，她說，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找回呼吸空間的市長。

李明璇指控，賴瑞隆最擅長的，從來不是傾聽，他最愛用施壓逼迫里長站隊，營造高支持度的「政治假賴瑞隆最擅長的，從來不是傾聽，他最愛用施壓逼迫里長站隊，營造高支持度的「政治假象」；她並喊話，柯老師一定要成為解救高雄里長於水深火熱的女神。

▲黃敬雅反擊李明璇言論，嗆她輸不起。（圖／豈有此呂）

對於李明璇的言論，黃敬雅反擊表示，兩年前的立委選舉結果就是最真實的民意，李明璇的落敗是鐵錚錚的事實，現在跳出來胡亂的指控不只玷汙了高雄人，更是凸顯自己的輸不起。

黃敬雅指出，賴瑞隆十年如一日深耕基層，里長與市民的支持是靠建設與服務累積的信任，李明璇將他人的耕耘抹黑成利益結構，把里長的選擇貶低為被迫表態，「不懂得誠心面對失敗還各種牽拖，這種巨嬰心態，難怪留不住高雄人的心。」

對於李明璇目前已將重心轉往台北，準備參選北市議員，黃敬雅強調，政治不能沒有是非，選舉不能沒有情義，沒有人在乎李明璇空降敗選後將高雄當成棄子北上轉換選區，但既早已離開就不該再回頭消費高雄、蹭聲量，高雄的未來更不需要一個背棄者來插嘴，高雄的尊嚴，也不容許投機政客來消費。