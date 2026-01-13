　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

▲▼ 國民黨團召開「法盲綠師 造謠大隊」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「法盲綠師 造謠大隊」記者會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團推動《國軍老舊眷村改建條例》修法，但遭民進黨團認為，是為個案修法是圖利。國民黨團駁斥這樣的言論，並指出，國防部在朝野協商時明確指出，修法僅限於「慈仁八村」50戶眷戶，根本不適用其他眷村，遑論是國宅。同時呼籲民進黨，就算不想解決歷史共業，也不要放任側翼團體編出超扯的謠言。

書記長羅智強表示，推動《國軍老舊眷村改建條例》修法，有些造謠人士開始造謠，說幫「富人蓋房子」，難道現在造謠不做功課，律師變成「綠師」嗎？事實上，國防部多次私下協商還是公開發言，指出這次修法版本，只有影響「慈仁八村」50戶眷戶；連今天上午在立法院長韓國瑜主持朝野會議時，國防部也斷然回答，只有「慈仁八村」50戶眷戶，修法受到影響。

羅智強說，要造謠也不要變成法盲，眷村改建國宅後，就不再適用《國軍老舊眷村改建條例》，適用《國民住宅法》，但《國民住宅法》在2015年廢止後，回歸《住宅法》。換言之，根本就不適用《國軍老舊眷村改建條例》，造謠一周滿天飛，就讓國防部今天在朝野協商時，重重打臉造謠團體，印證「人不要臉，天地都怕」，造謠團體要不要出來道歉？

羅智強表示《國軍老舊眷村改建條例》修法通過後，「慈仁八村」還不需要改建，肇因於國防部15年前的行政疏失，讓「慈仁八村」眷戶無法搬入蓋好15年的「萬隆新舍」，這次修法是解決「慈仁八村」歷史共業。

羅智強提到，在去年12月31日的朝野協商會議，民進黨立委和國防部承諾會想辦法解決，個人也不堅持一定要修法，前提是解決眷戶搬入蓋好的「萬隆新舍」。結果民進黨團今天在朝野協商改口，說「沒有要解決問題，要讓歷史共業繼續下去」，難道是配合造謠團體上午召開記者會相互呼應嗎？

首席副書記長林沛祥表示，所謂造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。根據主管機關國防部的公開說明與再次確認，修法如果通過，只適用於「慈仁八村」 50 戶合法眷戶，不涉及其他眷村，也不包含外界所提到的成功國宅或其他基地。換句話說，這不是一個全面性政策，更不是大規模的眷村開發案。

林沛祥說，慈仁八村的眷舍，早在 15 年前就已經蓋好，但因為國防部過去在行政作業上的疏失，原本被認定具資格的眷戶，卻無法依原規劃入住。結果造成：房子空著、眷戶等不到、政府還得每年編列約 1,200 萬元的管理費，這件事也已被審計部點名檢討。

林沛祥表示，這次修法的核心目的，是補救過去的行政錯誤，讓原本就被認定有資格的慈仁八村眷戶，能入住已經存在的新眷舍，而不是創造新的利益或特權。最後，這項修法並非缺乏共識或突然提出。林沛祥提到，在去年 12 月 31 日立法院的朝野協商中，國防部副部長以及多位民進黨立委，都認為應該讓慈仁八村的眷戶入住既有的新舍。

林沛祥特別強調，這次修法並不是要開後門、也不是替特定人士鋪路，而是要替一個已經接近尾聲的眷村改建制度，把不公平、沒處理完的部分收尾完成。這樣的作法，既符合信賴保護原則，也能讓行政機關卸下長期閒置所帶來的財政與管理負擔。

林沛祥最後強調，公共政策可以討論、可以批評，但前提應該是基於事實。把單一、有限的補救修法，說成全面圖利或政治操作，無助於問題解決，最後受影響的，仍然是基層眷戶與公共利益。身為國會議員，說出事實，還原真相，讓全國國民都知道，政治立場可以不同，但公共政策是不該造謠的。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

【5警圍捕受傷】新北晚間「隨機攔車砍人」！　嫌開皮卡衝撞巡邏車

政治熱門新聞

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

2026國民黨大敗　媒體人估丟5縣市

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

綠高雄市長初選民調　4參選人齊喊話

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

初選民調勝出！賴瑞隆致電3戰友表達謝意

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

蔡正元將入獄　曝三中案「馬英九籌不出資遣費」

即／賴瑞隆初選勝出！許智傑發聲道恭喜

更多熱門

相關新聞

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

紐時報導美國川普政府與台灣接近達成一項貿易協議，美方計劃將對台灣輸美商品的關稅稅率由20%降至15%，與日本、韓國等亞洲盟國看齊。藍委賴士葆今（13日）受訪時也大讚，這當然是很大的成功。國民黨主席鄭麗文則痛批黑箱、可憐。民進黨回應，遺憾鄭麗文卻又急著唱衰台灣，是否鄭麗文心中只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好。

反年改後公教退休金還沒變多！藍營修法沒寫施行日期　翁曉玲氣炸

反年改後公教退休金還沒變多！藍營修法沒寫施行日期　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

曾對戰賴瑞隆　李明璇提醒柯志恩千萬別輕敵

曾對戰賴瑞隆　李明璇提醒柯志恩千萬別輕敵

鄭麗文盼台海三年內突破現狀　「為和平開窗、搭上一座橋」

鄭麗文盼台海三年內突破現狀　「為和平開窗、搭上一座橋」

關鍵字：

眷改條例圖利國防部慈仁八村國民黨

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面