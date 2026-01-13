修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

▲國民黨團召開「法盲綠師 造謠大隊」記者會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團推動《國軍老舊眷村改建條例》修法，但遭民進黨團認為，是為個案修法是圖利。國民黨團駁斥這樣的言論，並指出，國防部在朝野協商時明確指出，修法僅限於「慈仁八村」50戶眷戶，根本不適用其他眷村，遑論是國宅。同時呼籲民進黨，就算不想解決歷史共業，也不要放任側翼團體編出超扯的謠言。

書記長羅智強表示，推動《國軍老舊眷村改建條例》修法，有些造謠人士開始造謠，說幫「富人蓋房子」，難道現在造謠不做功課，律師變成「綠師」嗎？事實上，國防部多次私下協商還是公開發言，指出這次修法版本，只有影響「慈仁八村」50戶眷戶；連今天上午在立法院長韓國瑜主持朝野會議時，國防部也斷然回答，只有「慈仁八村」50戶眷戶，修法受到影響。

羅智強說，要造謠也不要變成法盲，眷村改建國宅後，就不再適用《國軍老舊眷村改建條例》，適用《國民住宅法》，但《國民住宅法》在2015年廢止後，回歸《住宅法》。換言之，根本就不適用《國軍老舊眷村改建條例》，造謠一周滿天飛，就讓國防部今天在朝野協商時，重重打臉造謠團體，印證「人不要臉，天地都怕」，造謠團體要不要出來道歉？

羅智強表示《國軍老舊眷村改建條例》修法通過後，「慈仁八村」還不需要改建，肇因於國防部15年前的行政疏失，讓「慈仁八村」眷戶無法搬入蓋好15年的「萬隆新舍」，這次修法是解決「慈仁八村」歷史共業。

羅智強提到，在去年12月31日的朝野協商會議，民進黨立委和國防部承諾會想辦法解決，個人也不堅持一定要修法，前提是解決眷戶搬入蓋好的「萬隆新舍」。結果民進黨團今天在朝野協商改口，說「沒有要解決問題，要讓歷史共業繼續下去」，難道是配合造謠團體上午召開記者會相互呼應嗎？

首席副書記長林沛祥表示，所謂造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。根據主管機關國防部的公開說明與再次確認，修法如果通過，只適用於「慈仁八村」 50 戶合法眷戶，不涉及其他眷村，也不包含外界所提到的成功國宅或其他基地。換句話說，這不是一個全面性政策，更不是大規模的眷村開發案。

林沛祥說，慈仁八村的眷舍，早在 15 年前就已經蓋好，但因為國防部過去在行政作業上的疏失，原本被認定具資格的眷戶，卻無法依原規劃入住。結果造成：房子空著、眷戶等不到、政府還得每年編列約 1,200 萬元的管理費，這件事也已被審計部點名檢討。

林沛祥表示，這次修法的核心目的，是補救過去的行政錯誤，讓原本就被認定有資格的慈仁八村眷戶，能入住已經存在的新眷舍，而不是創造新的利益或特權。最後，這項修法並非缺乏共識或突然提出。林沛祥提到，在去年 12 月 31 日立法院的朝野協商中，國防部副部長以及多位民進黨立委，都認為應該讓慈仁八村的眷戶入住既有的新舍。

林沛祥特別強調，這次修法並不是要開後門、也不是替特定人士鋪路，而是要替一個已經接近尾聲的眷村改建制度，把不公平、沒處理完的部分收尾完成。這樣的作法，既符合信賴保護原則，也能讓行政機關卸下長期閒置所帶來的財政與管理負擔。

林沛祥最後強調，公共政策可以討論、可以批評，但前提應該是基於事實。把單一、有限的補救修法，說成全面圖利或政治操作，無助於問題解決，最後受影響的，仍然是基層眷戶與公共利益。身為國會議員，說出事實，還原真相，讓全國國民都知道，政治立場可以不同，但公共政策是不該造謠的。

