快訊／初選民調勝出！賴瑞隆親自致電3戰友　提出「三個優先」

記者賴文萱／高雄報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，昨執行高雄市初選民調調查，今（13日）稍早公布民調結果，由賴瑞隆以極小差距出線，將代表民進黨對決國民黨高雄市長參選人柯志恩，他也提出「三個優先」，強調會繼續工作工作工作，2026守住高雄。

賴瑞隆得知出線消息後，今出面受訪，他表示，「感謝各位敬愛的市民朋友，初選結果確定，瑞隆將代表民主進步黨參選高雄市長。 首先，誠摯感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺。這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛。 事實上，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴」。

他強調，「這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。 正如我在政見會上所說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。真正要一起面對的，是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰。 謙卑傾聽、凝聚團結，是我不變的承諾」。

賴瑞隆說，他會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。

過去二十年，我最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。我深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；我也從未忘卻，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。 初選的終點，就是責任的起點。

賴瑞隆將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市。在此，我要向市民提出「三個優先」承諾： 第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。 第二，2026年我們要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。第三，我們要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

賴瑞隆說，初選期間，他用雙眼看盡高雄美麗的山海河港、用雙腳走遍38區的村落、握緊每雙勤奮打拚的手，讓我更堅定初心、更清楚市民的盼望，也使我在考驗中獲得更大的成長；正如高雄的精神，歷經淬煉、成長蛻變，團結成就了一座偉大的城市。 面對接下來的挑戰，我依然真誠無畏、初心不變。因為，我對這片土地有愛，也對栽培我的市民有責任，更對一生深愛的高雄還有許多願景。

他強調，他會全力以赴，用理念熱情凝聚所有人，以專業穩健推進，承擔起高雄的未來。 明天起，我們將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇。

賴瑞隆說，他依舊是那個菜市場的小胖子、那個不畏困難的運動員，也是始終以城市使命為己任、捍衛人民權益的從政者。 懇請各位勇敢自信、理性務實的高雄市民們，持續給我鞭策與支持，繼續「工作工作工作」，2026年一定能守住高雄，共創我們美好未來家園。

▲民進黨公布2026年高雄市選舉提名初選民調結果報告，賴瑞隆、邱議瑩差距0.6百分點。（圖／記者杜冠霖攝）

民進黨在2026選戰提名部分，有3縣市需要初選，包含嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

三縣市自12日至17日執行民調。民進黨也公告，參與初選者，1月9日起，就不得參加媒體露出，也不能自行發佈、引用民調，且在黨中央執行民調期間，不能自行委託其他機構進行民調。

而昨晚執行高雄初選民調，今上午10點半正式開封跑數據，最終結果由賴瑞隆勝出，根據對比式民調，綠營候選人若對上柯志恩，賴瑞隆55.995%、邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%。

民進黨發言人韓瑩表示，民進黨公布2026初選民調結果，數字最高的是賴瑞隆，接下來提名程序，將會經由下週選對會提報中執會通過。

韓瑩指出，初選民調還有以往初選都行之有年，民調非常順利執行、也有公信力，一天內完成要求份數，沒有任何問題。