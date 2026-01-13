台美關稅傳好消息鄭麗文卻批談判黑箱　許淑華批：從頭到尾幫倒忙

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台美關稅傳出最新進展，據《紐約時報》報導，台美貿易協議已接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%。北市議員許淑華說，台灣將與亞洲另外兩個民主盟友兼貿易大國日韓坐擁同等的低關稅待遇，對台灣的國際競爭力打上強心針；她說，國民黨主席鄭麗文在聽到關稅好消息後，第一時間反應是「談判都黑箱」，因為國民黨對本次經貿談判從頭到尾都在幫倒忙，因此在聽到好消息後，反而讓他們非常錯愕。

針對台美關稅的最新進展，台灣的關稅有望降到15%，台北市議員許淑華說，按照這個進度，台灣將與亞洲另外兩個民主盟友兼貿易大國日韓，都坐擁同等的低關稅待遇，無疑對台灣的國際經濟競爭力打上一劑強心針。

另外，許淑華接著提到，另一個應該和關稅議題放在一起看的國際新聞，是AIT處長谷立言，連續與國民黨、民眾黨多位政客會晤，且罕見的公開會面討論內容，強調美國方面非常重視台灣安全與台海和平穩定。

許淑華說，結合兩則重大國際新聞，可以看出現在唯一阻礙台美關係深化的人，就是國民黨與民眾黨的立法委員。國眾兩黨聯手阻擋台灣的年度總預算、還七度封殺1.25兆元的「國防特別條例草案」審議。這不只對國家安全，也對TPASS等民生福利政策，造成嚴重的破壞。

許淑華指出，國民黨主席鄭麗文在聽到關稅好消息後，第一時間反應是「談判都黑箱」，因為國民黨對本次經貿談判從頭到尾都在幫倒忙，所以在聽到好消息後，反而讓他們非常錯愕。

另外，許淑華提到，不只經貿與國防，鄭麗文在委內瑞拉、俄烏戰爭等議題上，總是與民主陣營唱反調，並且一次又一次被事實打臉，「我要求國民黨與民眾黨立委，別再把帶往台灣錯誤的方向了！馬上讓總預算審議回到正軌，不要阻礙台灣人走向國際」。