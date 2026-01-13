　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅傳好消息鄭麗文卻批談判黑箱　許淑華批：從頭到尾幫倒忙

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台美關稅傳出最新進展，據《紐約時報》報導，台美貿易協議已接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%。北市議員許淑華說，台灣將與亞洲另外兩個民主盟友兼貿易大國日韓坐擁同等的低關稅待遇，對台灣的國際競爭力打上強心針；她說，國民黨主席鄭麗文在聽到關稅好消息後，第一時間反應是「談判都黑箱」，因為國民黨對本次經貿談判從頭到尾都在幫倒忙，因此在聽到好消息後，反而讓他們非常錯愕。

針對台美關稅的最新進展，台灣的關稅有望降到15%，台北市議員許淑華說，按照這個進度，台灣將與亞洲另外兩個民主盟友兼貿易大國日韓，都坐擁同等的低關稅待遇，無疑對台灣的國際經濟競爭力打上一劑強心針。

另外，許淑華接著提到，另一個應該和關稅議題放在一起看的國際新聞，是AIT處長谷立言，連續與國民黨、民眾黨多位政客會晤，且罕見的公開會面討論內容，強調美國方面非常重視台灣安全與台海和平穩定。

許淑華說，結合兩則重大國際新聞，可以看出現在唯一阻礙台美關係深化的人，就是國民黨與民眾黨的立法委員。國眾兩黨聯手阻擋台灣的年度總預算、還七度封殺1.25兆元的「國防特別條例草案」審議。這不只對國家安全，也對TPASS等民生福利政策，造成嚴重的破壞。

許淑華指出，國民黨主席鄭麗文在聽到關稅好消息後，第一時間反應是「談判都黑箱」，因為國民黨對本次經貿談判從頭到尾都在幫倒忙，所以在聽到好消息後，反而讓他們非常錯愕。

另外，許淑華提到，不只經貿與國防，鄭麗文在委內瑞拉、俄烏戰爭等議題上，總是與民主陣營唱反調，並且一次又一次被事實打臉，「我要求國民黨與民眾黨立委，別再把帶往台灣錯誤的方向了！馬上讓總預算審議回到正軌，不要阻礙台灣人走向國際」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗
快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

AIT回應黃國昌訪美：美國強力支持台灣　強化防衛嚇阻力的努力

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

AIT回應黃國昌訪美：美國強力支持台灣　強化防衛嚇阻力的努力

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

失控的佔有慾　請賴總統以蒼生為念吧

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

【對決柯志恩】賴瑞隆市長初選出線！　曝「我一直跟高雄在一起」

政治熱門新聞

財經專家徐嶔煌宣布參選北市大安文山議員　投入民進黨初選

謝龍介批「台南這鍋湯已經餿掉了」

好大脾氣！鄭麗文幕僚失控痛毆媒體記者　只因不滿被叫別擋鏡頭

快訊／蔡易餘出線！　嘉義縣長初選民調輾壓對手黃榮利

1.25兆僅3500億買軍武　黃國昌曝軍火商下周來台搶食兆元大餅

打記者、拍桌懷孕黨工　鄭麗文幕僚遭拔官

黃國昌稱透過美國務院才知3000億軍購　綠打臉：去年就公告

遭爆簽賭賴帳！國民黨六連霸議員發聲反擊

黃國昌沒說錯！顧立雄19日專報1.25兆軍購特別條例　全程秘密會議

火爆彈劾公聽會！賴清德挨批讓莊瑞雄氣炸反罵白學者　韓國瑜急調解

快訊／蔡易餘大勝黃榮利26個百分點　民進黨下週提名參選嘉義縣長

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

綠議員收建商賄賂遭判刑　2023質詢轟蔣萬安「建商門神」片段遭挖出

ET民調／2026台中市長！江啟臣48%大幅領先楊瓊瓔　對決綠營何欣純贏18.6％

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面