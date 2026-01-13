　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／差0.6個百分點落敗！邱議瑩恭喜賴瑞隆　未來繼續為高雄努力

記者陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，昨執行高雄市初選民調調查，今（13）日公布民調結果，由賴瑞隆以極小差距出線，將代表民進黨對決國民黨高雄市長參選人柯志恩，根據民調數據，賴瑞隆僅贏邱議瑩0.6個百分點。對此，邱議瑩指出，這個結果不盡人意，也必須很謙卑的去接受這樣的一個初選結果，還是會持續在高雄這個地方，跟大家一起努力。

▲▼ 邱議瑩 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲邱議瑩輸0.6個百分點。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

昨晚執行高雄初選民調，今上午10點半正式開封跑數據，最終結果由賴瑞隆勝出，根據對比式民調，綠營候選人若對上柯志恩，賴瑞隆55.995%、邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%。

邱議瑩指出，針對這樣的一個初選結果，只能接受。覺得盡了自己最大的努力，但是這個結果不盡人意，那也必須很謙卑的去接受這樣的一個初選結果。在第一時間接到瑞隆的電話，也跟瑞隆恭喜。未來高雄還是要持續的走下去，高雄還是要持續的進步，還是要持續的努力。唯有團結，唯有大家同心協力，才能夠讓高雄越來越好。

邱議瑩祝褔賴瑞隆，那也希望未來跟高雄「一生懸命」，一生會奉獻給高雄，還是會持續在高雄這個地方，跟大家一起努力。要藉著這個機會再次謝謝所有跟一起走過這段路的所有的夥伴們，包括議員的夥伴們、還有參選的夥伴，以及整個工作團隊的所有夥伴。當然也謝謝很多的媒體朋友這一年多以來，陪著上山下海的採訪，也謝謝大家。總之，未來還需要大家多多指教，未來我們還是要繼續為高雄努力，讓高雄繼續贏。謝謝大家，謝謝。

01/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

民進黨高雄初選賴瑞隆險勝！黃文益讚4人君子之爭

民進黨高雄初選賴瑞隆險勝！黃文益讚4人君子之爭

民進黨高雄市長黨內初選結果今（13）日正式出爐，由賴瑞隆勝出，後續將由黨中央經程序報請提名成為民進黨2026高雄市長提名人選。對此，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，黨內初選是民進黨民主制度成熟運作的重要展現，這次的初選過程中，四位參選人皆秉持君子之爭的精神，在黨內的初選制度下進行良性競爭，展現高度政治風範與對高雄未來的責任感，值得所有黨員與市民肯定。未來將以團結勝選為最大目標，延續高雄光榮。

初選勝出！賴瑞隆曝跟柯志恩最大不同

初選勝出！賴瑞隆曝跟柯志恩最大不同

即／陳其邁恭喜賴瑞隆！讚4候選人體現良性競爭風範

即／陳其邁恭喜賴瑞隆！讚4候選人體現良性競爭風範

民進黨高雄初選賴瑞隆出線　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

民進黨高雄初選賴瑞隆出線　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

初選出線　賴瑞隆：初選沒有個人勝負、團結才能守住高雄

初選出線　賴瑞隆：初選沒有個人勝負、團結才能守住高雄

