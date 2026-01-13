快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

▲民進黨公布高雄市長初選民調結果。（圖／民進黨提供，點圖放大）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，昨執行高雄市初選民調調查，今（13日）稍早公布民調結果，由賴瑞隆以極小差距出線，將代表民進黨對決國民黨高雄市長參選人柯志恩。根據民調數據，賴瑞隆僅贏邱議瑩0.6個百分點，民進黨表示，接下來提名程序，將會經由下週選對會提報中執會通過。

民進黨在2026選戰提名部分，有3縣市需要初選，包含嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

三縣市自12日至17日執行民調。民進黨也公告，參與初選者，1月9日起，就不得參加媒體露出，也不能自行發佈、引用民調，且在黨中央執行民調期間，不能自行委託其他機構進行民調。

而昨晚執行高雄初選民調，今上午10點半正式開封跑數據，最終結果由賴瑞隆勝出，根據對比式民調，綠營候選人若對上柯志恩，賴瑞隆55.995%、邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%。

民進黨發言人韓瑩表示，民進黨公布2026初選民調結果，數字最高的是賴瑞隆，接下來提名程序，將會經由下週選對會提報中執會通過。韓瑩指出，初選民調還有以往初選都行之有年，民調非常順利執行、也有公信力，一天內完成要求份數，沒有任何問題。

民進黨表示，秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和四位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場四位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。