反駁陳水扁指控認同一國兩制　高嘉瑜：早已澄清是假新聞

▲高嘉瑜、陳水扁。（合成圖／記者張一中、翁進忠攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統陳水扁與民進黨立委候選人高嘉瑜因「特赦」議題，數度隔空交火。陳水扁24日於媒體群組發文指出，「為什麼高嘉瑜那麼反扁？」竟是因為有報導指出高嘉瑜認同「一國兩制」，不過，高嘉瑜已在臉書澄清，該報導是假新聞。

陳水扁指出，根據《中國新聞社》2002年3月28日報導，高嘉瑜在擔任台灣大學學生會會長時，就跟其他11位台灣大學生到深圳，應邀參加以「一國兩制」理論與實踐為主題的兩岸關係論壇。在2天會議裡，他們仔仔細細了解了一番「一國兩制」。該報導指出，台灣大學學生會會長高嘉瑜頗有同感表示：「一國兩制」，不失為兩岸和平統一的好選擇。

高嘉瑜表示，該事件在過去選議員時也曾被拿出來討論，沒想到這次因為選舉又被拿出來舊案重提；她解釋，該新聞報導是假新聞，當時她還是台大學生會長，當年抱著一股熱忱認為有機會跟中國去做學術上的交流，「當時被邀請的時候，帶著我們的論文要去宣揚台灣的民主理念跟價值，沒想到當時研討會還沒開始前，我們的論文都被沒收然後不准我們發表，當時我們是集體退席抗議，根本沒有接受任何的採訪。」

高嘉瑜對於假新聞又浮出檯面相當無奈，紅色滲透假新聞無孔不入，自己很早就是受害者，也早已多次澄清，無奈每到選舉就被政治操作，請大家睜大眼睛，不要以訛傳訛。

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