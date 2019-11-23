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習近平會見「創新經濟論壇」外國代表：盼與美達成「第一階段」貿易協議

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▲▼創新經濟論壇。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸國家主席習近平在「創新經濟論壇」上發表演講。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（22）日於人民大會堂會見出席2019年「創新經濟論壇」（New Economy Forum）的外國代表，他表示，中方希望和美方達成初步貿易協議，並且一直努力避免貿易戰，但如果有必要的話也將勇於反擊，「我們希望在相互尊重和平等的基礎上達成『第一階段』協議。」

據《新華社》報導，美國前國務卿季辛吉（Henry Alfred Kissinger）、美國前財政部長鮑爾森（Henry M. Paulson Jr.）、埃及旅遊部部長馬沙特（Rania Al-Mashat）、日本前外相川口順子（かわぐち よりこ）、瑞士信貸集團全球首席執行長譚天忠（音譯，Tidjane Thiam）等外國代表先後發言。

▲▼創新經濟論壇。（圖／達志影像／美聯社）

代表們高度評價中國發展取得的偉大成就以及為世界和平與發展作出的重要貢獻。不過他們也認為，當前保護主義引發貿易摩擦，造成世界形勢充滿不確定性。習近平在會中表示，「我們提出實現中華民族偉大復興的中國夢，但這個夢絕不是『霸權夢』；我們沒有準備去取代誰，只不過是讓中國恢復應有的尊嚴和地位。我們已經取得了輝煌成就，但我們不會在世界上頤指氣使，而是繼續秉持『和而不同』的傳統理念，堅持走和平發展道路，致力於與世界各國開展互利合作。」

▲▼創新經濟論壇。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，大陸官媒幾乎未提及習近平有關美中貿易戰的談話。據《路透社》報導，習近平會見季辛吉時表示，當前中美關係正處於敏感且關鍵的時間點，雙方都面臨了一些困難和挑戰；中美雙方應該針對戰略性問題加強溝通，避免誤解誤判，增進相互了解。

習近平也稱，「我們希望在相互尊重和平等的基礎上（與美方）達成『第一階段』協議；我們一貫表示，我們不想打貿易戰，但我們也並不怕貿易戰。」暗指必要時也將勇於反擊。習近平之所以做出這番言論，是因為美國總統川普近日曾提到，如果不能與北京方面達成貿易協議，他將提高從中國進口商品的關稅。

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