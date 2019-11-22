中美加強溝通避免誤判！習近平祝96歲的季辛吉「健康長壽」

▲習近平會見季辛吉。示意圖，非本次會面。（圖／翻攝新華社）



記者邱茀濱／綜合報導

中國國家主席習近平22日會見美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）時指出，他很讚賞博士多年來為促進中美兩國關係發展投入的真摯感情和作出的積極努力，並表示對方所作的貢獻將載入史冊，「希望他健康長壽，繼續做中美關係的促進者和貢獻者」。

習近平22日在北京人民大會堂時表示，季辛吉當年以深邃的歷史眼光和對中國傳統文化的深刻理解，和中美兩國時任的領導人一起，推動雙方實現了關係正常化，至今仍在對兩國和世界產生重要影響。

不過，習近平話鋒一轉，指出當前中美關係正面臨一些困難和挑戰，「中國傳統文化注重和而不同，講究綱舉目張」；雙方應該就戰略性問題加強溝通，避免誤解誤判，增進相互了解，同時應從兩國人民和全世界人民的根本利益出發，「相互尊重，求同存異，合作共贏，推動中美關係朝著正確方向向前發展」。

季辛吉則提到，他很榮幸在過去50年裡訪問中國近百次，親眼目睹中國發生翻天覆地的變化；美中關係50年來有過起伏波動，但方向始終是向前的，然而現在時代背景發生了變化，雙方關係的重要性更加突出，所以應該加強戰略溝通，努力找到妥善解決分歧的辦法，繼續開展各領域交流與合作，這對兩國和世界都至關重要。

另一方面，中國外交部長兼國務委員王毅會見季辛吉時也稱，在中美建交的40周年，季辛吉博士作為中美關係的先行者、開拓者，為兩國人民福祉奔走於太平洋兩岸，為中美關係發展做出重要貢獻，中方對此高度讚賞。「博士先生永遠是中國的好朋友、老朋友」。

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