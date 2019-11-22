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【黃寶慧】慧眼看天下／川普會遭彈劾下台？　李大中：可能性不高

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新聞節目中心／綜合報導

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基間的「電話門」事件，演變成一場彈劾風暴，華府對總統川普的彈劾調查公開聽證會，本周進入關鍵性的一周，隨著愈來愈多證人，不斷地披露相關內幕，外界形容川普如今是「四面楚歌」。上任至今，行事作風都頗受爭議的川普，會不會創下被彈劾下台的先例？

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中在《慧眼看天下》節目中表示，川普被彈劾下台的機率應該並不高。由於美國憲政體制的設計，十分保護總統任期，除非總統犯下像是賄賂、叛國等重罪，否則在美國歷史上，至今沒有任何一名總統遭到彈劾成功。李大中還指出，川普可不是省油的燈，近期在社群媒體上就使出三大招數來為自己反擊。除了拒絕承認所有對他的指控，還不斷試圖轉移媒體焦點，甚至對證人的指證歷歷以及整起彈劾案，大力批評是對他的政治追殺，稱其是一場「獵巫行動」。

川普的彈劾案，如今絕對是美國政壇討論度最高的話題，更攸關著未來一年美國國內的政局和全球局勢發展。川普近期又開始對美中貿易談判撂下狠話，隨著彈劾案風暴持續擴大，原本看似露出曙光的貿易戰和解，是否會成為犧牲品，被川普當成運用「民氣」的籌碼？

李大中認為，川普現今遭逢內政上的巨大挑戰，「對外強硬」的作風，確實很可能就會成為川普轉移內部注意力的手段，不過若是果真如此，川普也將陷入「自我矛盾」。李大中指出，因為在美中貿易談判上，川普期盼可以裡外兼顧，談出符合自身利益的結果，這也對他明年爭取連任相當有幫助，但如果川普對中採取強硬措施，北京當局恐怕不會輕易買單，直接影響到貿易磋商，實質上的助益並不大。世紀彈劾案，還是條漫漫長路，不輕易認輸的川普，接下來還會有什麼驚人之舉？外界高度關注。

▼更多專訪的內容，將會在11月23日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

▲▼更多專訪的內容，將會在11月23日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。
 

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