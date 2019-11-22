郭台銘派5人強壓韓家軍　劉宥彤：反正韓國瑜都離開高雄了

▲劉宥彤陪黃綉晶登記參選。（圖／翻攝劉宥彤臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

22日是立委登記參選最後一天，鴻海創辦人郭台銘共推出6位郭家軍，新北1席，高雄5席，5席郭家軍將對決8席韓家軍。對此，永齡基金會執行長劉宥彤表示，「反正韓國瑜都已經離開高雄了，好像也沒有在照顧他們（指韓家軍）」。

劉宥彤名列親民黨不分區立委名單第4位，22日特地南下高雄陪同親民黨立委候選人登記參選。劉宥彤表示，郭家軍在高雄推出5人角逐立委選舉，分別是第一選區黃綉晶（親民黨）、第二選區黃韻涵（國民黨）、第三選區蘇博廷（親民黨）、第七選區秦詩雁（親民黨），以及第八選區敖博勝（民眾黨）。

▲黃韻涵、劉宥彤。（圖／翻攝劉宥彤臉書）

5位參選高雄立委的郭家軍，只有黃韻涵一位是國民黨籍。對於郭家軍參戰，票源可能直接切割藍營，劉宥彤表示，民主選舉每個人都有參選權利，不是攻擊誰，誰就可以當選。

劉宥彤指出，國民黨立委候選人選情艱困，不如讓第三勢力出頭，「反正韓國瑜都已經離開高雄了，好像也沒有在照顧他們（指韓家軍）」。

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