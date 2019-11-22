台灣，誰接班？高虹安新書「面試」郭台銘　780字推薦序曝光





▲高虹安新書《面試郭台銘》。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者袁茵／台北報導

郭台銘辦公室幕僚高虹安日前被正式列為民眾黨不分區第3名，其撰寫的書籍「面試郭台銘：面對面，看見鏡頭外最真實的他」也將在22日凌晨開放預購，該書的推薦序還是由鴻海集團創辦人郭台銘所寫，題目為「台灣，誰接班？」

郭台銘22日在臉書上表示，有本書想推薦給大家，也就是由高虹安所寫的《面試郭台銘》，他還寫下「台灣，誰接班？」的推薦序，希望大家能夠閱讀這本洞見好書，還說自己「看完才知道，原來虹安每天都觀察我一言一行！」

郭台銘推薦序〈台灣，誰接班？〉全文如下：

每一天我都在挑戰自己，更期待年輕人挺身而出，帶來更多的可能。

創建鴻海 那一年（1974），我二十四歲。一路走來，不少人說鴻海是鐵血建立起的帝國，更說我是「現代版成吉思汗」，讓我苦笑以對，因為鴻海並非我一人所有，而是一棒接一棒、集結所有人才的智慧和心力，方能成就一個時代的經濟奇蹟。

在企業內，培育人才是領導者必須時刻掛心的事，而台灣要贏，更是要老將、新秀一起向前衝，才有機會大步走向世界；我很早就要求鴻海的高階主管必須帶著年輕人一起開會、一起制定策略，從做中學，讓好人才順利接班，企業才能永續；今年六月，我也得以將鴻海集團董事長的棒子交出。

但台灣，誰能接班呢？

曾經，我對政治失望，但我對這塊土地一往情深，仍然充滿希望。當我告別一手創辦的鴻海，準備開展人生下一段旅程時，我希望為台灣抓住每一個可能。而在我攬才的過程中，鑽研AI人工智慧與大數據的高虹安博士，正是七年級生這一代的潛力好手。

虹安眼中的郭台銘，有些角度我自己也未曾發現，是柔軟的果凍，是創業的狼，也是寒冬中的孤雁；當我與川普、庫克、孫正義這些友人相會，原來創造的不只有商機，也為台灣開拓棋路。

當「計利當計天下利」的理性堅持顯得不合時宜、政治表演比政策思辯更加吸引目光的此刻，本該是以大數據專業協助國家擬定大政方針的虹安，卻也必須上政論節目就戰鬥位置、雄辯滔滔，讓我十分不捨，卻也欽佩她的勇氣、為她的表現驕傲。

台灣並不小，婆娑之洋都是航道與市場，台灣的年輕人充滿理想與衝勁，他們絕對有能力和當年的我一樣征戰全球、在世界舞台發光發熱。

「相信郭台銘」終究是一句口號，然而「老驥伏櫪，志在千里」。我今年七十歲了，雄心依舊赤誠。

接下來，我會繼續推動福國利民政策、用最大的努力幫這塊土地培養下一代領導者、讓更多人相信台灣的名──虹安在沉澱之後，成就了這本書，刻劃了她對於我的挑戰與觀察，願讀完這本書的你，充實行囊，一起策馬前行。

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