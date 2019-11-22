國稅局否認查帳韓國瑜同鄉會　民進黨批韓：浪費公務員時間





▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在21日播出的政論節目中指控，他30年前成立的台北縣同鄉會被查帳。不過，財政部北區國稅局22日澄清絕非事實。對此，民進黨發言人李晏榕22日表示，韓國瑜根本是浪費國家資源，浪費公務員的時間。

韓國瑜在《新聞深喉嚨》表示，房地產、有價證券等所有金流來往，全被顯微鏡檢查，連他30年前成立的台北縣同鄉會也因為他曾經擔任3年理事長，最近被查帳。

李晏榕表示，韓國瑜只要遇到無法交代清楚的事情，像消失的追蹤器、神隱不肯說清楚的豪宅買賣等，只會東扯西扯推給國家機器，企圖轉移焦點，現在又自爆自己成立的同鄉會被查帳，如今遭財政部北區國稅局發新聞稿澄清，根本是浪費國家資源，浪費公務員的時間。

李晏榕指出，韓國瑜日前直播時提到，總統三大工作之一是操守要經得起考驗，但針對社會所關心的豪宅買賣與個人財產疑雲，選擇含糊其辭用像「西瓜皮擦屁股」這種似是而非、讓人聽不懂的話術逃避。

李晏榕強調，人民有知的權利，選舉期間更是檢驗一個政治人物操守與誠信的最佳時機，呼籲韓國瑜不要再信口開河，消費國家機器，浪費國家資源及公務員的時間。

北區國稅局強調，近期未有對該同鄉會查帳的情事，也絕對沒有長官交辦對該同鄉會查帳以及該同鄉會幹部帶著帳冊到國稅局等。北區國稅局表示，韓國瑜所提的內容並非事實，並未鎖定特定人查帳。

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