桃園市6個選區30人登記參選立委　12月18日選號抽籤

▲合一行動聯盟吳清江趕在最後一刻完成參選第四選區立委登記。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，桃園市選委會受理參選人登記迄22日截止，最後一天有無黨籍易乃文、李文雄及合一行動聯盟吳清江3人辦理登記，為期5天的登記作業，區域立委部分有28人完成登記，平地及山地原住民各有1人登記。選委會副總幹事張慶彬表示，完成登記的參選人將進行資格審查後，於12月18日舉行號次抽籤。

桃園市選委會表示，2020立委大選，桃園市13個行政區，依人口數劃分成六個單一選區，各選區應選1席立委，完成登記者分別是：第一選區(龜山區、蘆竹區、桃園區檜稽里等13里)登記5人：陳根德(國民黨)、沈育和(一邊一國行動黨)、鄭運鵬(民進黨)、陳泓維(民眾黨)、楊淂鉉(無黨籍)。

▲無黨籍李文雄登記參選第三選區立委。（圖／記者楊淑媛攝）



第二選區(大園區、觀音區、新屋區、楊梅區)登記5人：黃世杰(民進黨)、張馨云(台澎黨)、吳志揚(國民黨)、吳文凱(台灣維新)、陳志豪(中華統一促進黨)。第三選區(中壢區)登記6人：林佳瑋(時代力量)、彭俊豪(民進黨)、李奇峰(宗教聯盟)、胡文中(中華文化復興在理黨)、魯明哲(國民黨)、李文雄(無黨籍)；

第四選區(桃園區)登記5人：鄭寶清(民進黨) 、李中(勞動黨)、林國政(國會政黨聯盟) 、萬美玲(國民黨)、吳清江（合一行動聯盟）。

第五選區(平鎮區、龍潭區）登記5人：蔣絜安(民進黨)、呂玉玲(國民黨) 、劉芳萍(勞動黨)、張誠（國會政黨聯盟）、易乃文(無黨籍)。

第六選區(八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里)登記2人：趙正宇(無黨籍) 、陳學聖(國民黨)；山地原住民：林信義(無黨籍)、平地原住民：楊進福(無黨籍)。

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