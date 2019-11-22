立委登記截止！　新竹市「4男2女」6搶1　　

2020立委大選，桃園市選委會受理參選人登記迄22日截止，最後一天有無黨籍易乃文、李文雄及合一行動聯盟吳清江3人辦理登記，為期5天的登記作業，區域立委部分有28人完成登記，平地及山地原住民各有1人登記。選委會副總幹事張慶彬表示，完成登記的參選人將進行資格審查後，於12月18日舉行號次抽籤。