立委登記截止！　新竹市「4男2女」6搶1　　

▲新竹市立委登記截止，初步結果為6搶1。（圖／記者陳凱力攝）
記者陳凱力／新竹報導
2020總統、立委大選即將進入白熱化，新竹市從登記首日至今，共有6人參與登記，除了現任新竹市議員鄭正鈐、前任新竹市議員鄭宏輝、時代力量高鈺婷、國會政黨聯盟廖蓓瑩、還有台灣維新黨曾楷耀以及無黨籍王榮德，也熱這場選舉熱鬧滾滾。
新竹市選委會22日表示，第10屆立法委員選舉新竹市選舉區，截至22日登記截止，共有6人完成登記手續，詳細名單如下：台灣維新黨曾楷耀、民進黨鄭宏輝、國民黨鄭正鈐(現任新竹市議員)、國會政黨聯盟廖蓓瑩、時代力量高鈺婷、無黨籍王榮德等6人。
第10屆立法委員選舉新竹市選舉區候選人號次抽籤定於12月18日上午10時整於新竹市政府大禮堂舉行；12月31日公告立法選舉候選人名單後，市選委會經徵詢各候選人意願後，將於立法委員競選活動期間(2020年1月1日至1月10日)辦理1-2場次公辦政見發表會。
市選委會表示，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票日訂於2020年1月11日（星期六）上午8時至下午4時舉辦，選舉公報及投票通知書於投票日2日前即1月8日前送達選舉區內各戶，本市選舉區共設置344處投(開)票所，如欲查詢投(開)票所設置地點可至新竹市選委會網站查詢。
市選委會提醒，投票日請攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單到指定投(開)票所踴躍投票。
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