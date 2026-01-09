入冬首波寒流達標！北台灣出現「全台最低溫」特殊現象

▲中層雲向北移動、遮蔽中南部的天空（左）。中層雲伴隨的降水回波很弱且很零星（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，北部、東北部符合強「輻射冷卻」2個要件，因此出現全台最低溫發生在北台灣的特殊現象，如今台北測站已降至9.2度，入冬首波「寒流」達標，而本島平地最低氣溫降至5度，皆符合預期。

強輻射冷卻2要件到位 全台最低溫出現在北部

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，今（9日）晨中南部因雲多，而金馬外島則因風大，只有北部、東北部符合強「輻射冷卻」的兩個要件：「晴朗、靜風」，所以有全台最低氣溫、就發生在北台灣的特殊現象。

台北測站9.2度 入冬首波寒流達標

截至凌晨6點41分，本島縣市平地的最低氣溫、前3依序為：新竹（關西鎮）5.4度，新北（石碇區）5.5度，台北（北投區）5.9度。台北測站也已降至9.2度，入冬首波「寒流」達標，而本島平地最低氣溫降至5度，皆符合預期。

白天略回升仍偏冷 夜晨續防更低溫

吳德榮指出，今晨中層雲伴隨的降水回波很弱、且很零星，各地無降雨。最新（8日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（9日）白天至明（10日）上午、冷空氣略減弱，白天氣溫略回升、但仍偏冷；今夜、明晨強「輻射冷卻」效應、少部分地區還有更低氣溫出現的機率。

今日各地區氣溫如下：

北部6至15度

中部7至19度

南部9至20度

東部8至19度

冷空氣再補充南下 日夜溫差擴大一整周

另外，最新模式模擬顯示，明下午至下周一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下，周末白天氣溫再略降，早晚氣溫因「輻射冷卻」減弱、反而略升、但仍很低。下周一白天起至周四（15日）各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升。

不過，因「輻射冷卻」仍強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整周、氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。