新竹縣立委登記截止　13搶2！山地原住民1人登記

第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，台北市8個選區共有18個政黨提名或徵召46人，加上10名無黨籍人士，共有56人登記參選。其中第6選區形成10人搶1席的局面，而第3選區則是參選人數最少的區域。