新竹縣立委登記截止　13搶2！山地原住民1人登記

▲新竹縣選委會公布第10屆立法委員登記結果。（合成圖／取至林為洲、周江杰、邱靖雅、鄭朝方、林思銘臉書）
記者陳凱力／新竹報導
根據新竹縣選委會公布22日截止資料，新竹縣1、2選區共有13人參與登記，其中第1選區6搶1，而第2選區則為7搶1，另外山地原住民則為綠黨的張曜羣1人獨佔。
新竹縣選委會稍早前公布登記參選名：
第1選區
綠黨余筱菁、中國國民黨林為洲、民主進步黨周江杰、無黨籍傅家賢、國會政黨聯盟吳旭智、無黨籍劉復嵐。
第2選區
台灣激進劉士睿、綠黨陳冠宇、無黨籍黃秀龍、民主進步黨鄭朝方、中國國民黨林思銘、台灣民眾黨林彥碩、國會政黨聯盟邱靖雅。
山地原住民
綠黨張曜羣
新竹縣選委會表示，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票日訂於2020年1月11日（星期六）上午8時至下午4時舉辦，選舉公報及投票通知書於投票日2日前即1月8日前送達選舉區內各戶，如欲查詢投(開)票所設置地點可至新竹縣選委會網站查詢。
選委會提醒，投票日請攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單到指定投(開)票所踴躍投票。
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