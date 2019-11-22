圖／阮昭雄感謝網友留言「一槍打死韓國瑜」　韓國瑜回應了

▲網友在阮昭雄貼文留言「一槍打死韓國瑜」。（圖／翻攝自阮昭雄臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

民進黨發言人、台北市議員阮昭雄20日在臉書PO出一張赴監察院告發韓國瑜房產爭議的照片，有網友留言「請一槍打死韓國瑜」，結果阮昭雄竟回覆「感謝鼓勵!! 謝謝支持!!」，在網路上引發熱議，隨後阮昭雄趕緊刪除留言。

對此，韓國瑜22日在台中傾聽之旅受訪表示，阮昭雄議員是發言人，看到台灣民主自由法治得來不易，要珍惜台灣民主跟法治，如果網路上有人發言用暴力說用槍打死某些人的話，阮昭雄應該立刻阻止，不應該說謝謝支持，不應該這樣講話。

韓國瑜說，他要再次呼籲我們台灣同胞，民主法治自由得來不易，「我們共同來維護。」

▼阮昭雄。（資料照／記者李毓康攝）

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