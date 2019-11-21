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影／經濟部稱台商資金回流0元　曾銘宗：民進黨了解清楚再發言

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記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前才宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，但經濟部次長林全能18日在立法院證實，目前為止海外資金匯入是「0元」，引發外界熱議。針對府院黨全力護航，國民黨立委曾銘宗21日發出三點聲明，呼籲行政院副院長陳其邁、民進黨王定宇和鄭運鵬等民進黨政治人物別再混淆視聽。

國民黨立委曾銘宗三點聲明：

 一、林全能次長說：國外資金匯進來，還沒看到

經濟部次長林全能11月18日在立法院財委會回答本席質詢時表示：「截至11月15日，依經濟部統計，台商申請回台投資計有6,971億元，其中七成是國內資金，三成是國外資金回來，目前都是先運用國內資金，國外匯進來部分還沒有看到。」，林次長說的每字每句都有錄音錄影，歡迎看影片查證，不要故意扭曲、抹黑本席！

二、 關於台商資金回流，目前可分為以下三類： 

(一) 財政部「境外資金匯回管理運用及課稅條例」 此部分是給予境外回流資金租稅優惠，依據財政部部長蘇建榮11月18日於立法院財委會接受質詢時之答覆，目前真正匯回來的資金約有132億元。

(二) 經濟部「歡迎臺商回臺投資行動方案」 限定臺商須符合(1)受美中貿易戰衝擊企業；(2)赴中國大陸投資達兩年以上；(3) 回臺投資/擴廠具備智慧化元素或功能企業等資格，並提供利息補貼之專案貸款誘因。目前申請投資金額約6,971億元，預期今年落實之金額約2,255億元，來源分為國內與國外資金，林全能次長並表示「目前都是先運用國內資金，國外匯進來部分還沒有看到。」

(三) 其他台商回流方案 非屬於「財政部租稅特赦」或「經濟部利息補貼」之行政協助措施，例如各縣市政府成立之台商投資服務窗口，提供相關投資健檢諮詢、用地供需媒介等行政協助，鼓勵台商至各縣市投資設廠。

三、 請陳其邁、王定宇、鄭運鵬等，勿再故意扭曲、混淆視聽

近日有縣市表示，已有部分台商依「其他台商回流方案」回台投資之相關數字，此部分確是事實，但本席11月18日於立法院財委會向經濟部林全能次長質詢的項目是「歡迎臺商回臺投資行動方案」，兩者完全不同，請陳其邁、王定宇、鄭運鵬等民進黨政治人物，瞭解清楚後再發言，勿故意扭曲事實、混淆視聽。

▼國民黨立委曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院臨時會 台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案第九條 劉世芳 徐永明 曾銘宗 賴士葆發言。（圖／記者屠惠剛攝）

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