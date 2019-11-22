　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何寺廟方丈都喊修「一例一休」？　韓國瑜找到答案

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜出席台中工業區座談會。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜出席台中工業區座談會。（圖／記者張榮恩攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜22、23日展開在台中的傾聽之旅。22日上午，韓國瑜出席出席台中工業區座談會，與工業區業者面對面。韓國瑜表示，他日前參訪寺廟，連裡面的方丈都告訴他要修「一例一休」，「我當時嚇到了，怎麼連寺廟都有一例一休問題，原來是因為他們的信徒經營素食店，在人員規劃上出現不少困擾，所以一定要修，禿頭的人，不會講假話。」

韓國瑜表示，現在整個台灣只能用「悶」一個字來形容，各行各業都很悶。他認為，台灣四面環海，貿易進去，應該是活潑，是彩色電影，不該是黑白的。但現在大家對未來充滿憂心，擔心自己行業的發展與下一代的未來。他承諾要將台灣的「悶」轉換成活潑、朝氣，讓下一代看到未來。

韓國瑜強調，國家是大家的，跳脫政黨色彩來看，就是希望台灣人民過好日子，企業賺不到錢是國家的國安危機，提供好的投資與經營環境是國家的責任。他期許政府要成為企業最好朋友，一起成長，不能當企業的絆腳石，妨礙企業往前衝。

「我是重商主義者！」韓國瑜指出，一定要讓企業生意欣欣向榮，政府收得到稅收，才能辦好教育與照顧弱勢。

▼韓國瑜出席勞工後援成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼韓國瑜出席勞工後援成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

ET快訊
騙蓋「魚罐頭廠」卻來核廢料　蔡英文向蘭嶼人道歉補償25億
他吃香菇雞痛炸！原來是「一朵香菇」差點奪命
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜與中小企業座談　業者吐苦水：政黨輪替後就被查稅

「大家今天監督執政黨了嗎？」　韓國瑜：不知蔡英文住過的房子長怎樣

影／經濟部稱台商資金回流0元　曾銘宗：民進黨了解清楚再發言

韓國瑜「不知小英住的房長怎樣」　蔡英文批迴避：我參加選舉經多次檢驗

騙蓋「魚罐頭廠」卻來核廢料　蔡英文向蘭嶼人道歉並補償25億

下架蔡英文一定要投韓國瑜？　李艷秋揭國民黨翻轉關鍵

為何寺廟方丈都喊修「一例一休」？　韓國瑜找到答案

韓國瑜談兩岸「漂亮小姐與3男打麻將」 蔡英文：聽不懂！重點是把台灣做好

吳敦義酸民進黨不分區「蔡英文影響力較大」：恐怕會跟她挑戰的也不多

郭冠英狂言「代表中共監督台選舉」 蔡英文：台灣不會認同！監督的是人民

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

韓國瑜「不知小英住的房長怎樣」　蔡英文批迴避：我參加選舉經多次檢驗

騙蓋「魚罐頭廠」卻來核廢料　蔡英文向蘭嶼人道歉並補償25億

下架蔡英文一定要投韓國瑜？　李艷秋揭國民黨翻轉關鍵

為何寺廟方丈都喊修「一例一休」？　韓國瑜找到答案

韓國瑜談兩岸「漂亮小姐與3男打麻將」 蔡英文：聽不懂！重點是把台灣做好

吳敦義酸民進黨不分區「蔡英文影響力較大」：恐怕會跟她挑戰的也不多

郭冠英狂言「代表中共監督台選舉」 蔡英文：台灣不會認同！監督的是人民

快訊／台商回流7000億　蔡英文酸韓國瑜：有上班的市長都證實！為何沒上班的看不到

酸韓國瑜整天提打牌「是在哈囉？」　蘇貞昌：改善生活非靠牌桌上相讓

韓國瑜與中小企業座談　業者吐苦水：政黨輪替後就被查稅

獨家／涅布拉飆中文示愛台粉！巨石強森被迷倒：她太殺了

唐綺陽分析「綠茶婊特點」　黃小柔直覺3改變...抓包同居男友出軌T

日本收納之神近藤麻理惠教大家「斷捨離」　卻開風格店要大家買更多？

歲末佛號忘年會　法鼓山農禪寺打「彌陀佛七」迎新

台東義警協勤安全有保障　獲議員建議款添購安全帽

台中18歲男疑精神不濟　開車自撞當場側翻

雲林雨天鋪設柏油危及品質　民進黨團議員要求全縣檢查

黃奎博／台灣要從香港反送中的激情覺醒

大豪雨襲基隆、新北！颱風外圍環流水氣多「北部3縣市濕答答」

考上鐵飯碗卻每天監看色情網站　公務員嘆：都不敢看身邊女生

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

國軍戰技培訓喊卡　館長：我醒了、我放棄

歡樂無法黨告別2020大選　結局影片惹哭網

台商回流7000億　蔡英文酸韓國瑜：有上班的市長都證實！為何沒上班的看不到

神比喻兩岸關係　韓：台灣是漂亮小姐跟三個男生打麻將

韓國瑜30年前成立同鄉會也被查帳

陳水扁批柯文哲　「害死蔡英文」

即／韓27日花蓮行取消　張善政代出席

賴清德親配藥、郭台銘願提供醫療團隊！蘇貞昌開工「講話更有力」

韓國瑜陷房產風波　火大開砲：你段宜康是什麼咖？

郭冠英自稱代表共產黨　遭告發「外患罪、共諜罪」

列新黨不分區　邱毅：戰鬥力爆棚

遭段宜康質疑　韓國瑜：人樣講出野獸的話

吳敦義臉書嗆卓榮泰　黃暐瀚：你不對

韓國瑜提交換學分抵免　教授：已經有

更多熱門

相關新聞

下架蔡英文一定要投韓國瑜？李艷秋揭翻轉關鍵

下架蔡英文一定要投韓國瑜？李艷秋揭翻轉關鍵

距離2020總統大選剩下50天，資深媒體人李艷秋於臉書拋出疑問，「下架蔡英文，一定要投韓國瑜嗎？」中間及中間偏藍選民是否歸隊，是韓國瑜最後翻轉的關鍵，韓國瑜必須清楚誠懇地交代他為何棄市長選總統？別再含混的說是天意民意，「有沒有貪念？有沒有被歡呼沖昏頭？」

韓國瑜談兩岸「漂亮小姐與3男打麻將」 蔡英文：聽不懂！重點是把台灣做好

韓國瑜談兩岸「漂亮小姐與3男打麻將」 蔡英文：聽不懂！重點是把台灣做好

郭冠英狂言「代表中共監督台選舉」 蔡英文：台灣不會認同！監督的是人民

郭冠英狂言「代表中共監督台選舉」 蔡英文：台灣不會認同！監督的是人民

台商回流7000億　蔡英文酸韓國瑜：有上班的市長都證實！為何沒上班的看不到

台商回流7000億　蔡英文酸韓國瑜：有上班的市長都證實！為何沒上班的看不到

蘇貞昌酸韓國瑜「是在哈囉？」　改善生活非靠牌桌上相讓

蘇貞昌酸韓國瑜「是在哈囉？」　改善生活非靠牌桌上相讓

關鍵字：

韓國瑜一例一休

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

超兇妹子摔車巨球+蜜桃炸出！鄉民神出「女神級本尊」

她生女被冷落！夫「改娶嫩陸妻」秒懷雙胞結果傻眼

國軍戰技培訓喊卡　館長：我醒了、我放棄

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面