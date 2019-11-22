為何寺廟方丈都喊修「一例一休」？　韓國瑜找到答案

▲韓國瑜出席台中工業區座談會。（圖／記者張榮恩攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜22、23日展開在台中的傾聽之旅。22日上午，韓國瑜出席出席台中工業區座談會，與工業區業者面對面。韓國瑜表示，他日前參訪寺廟，連裡面的方丈都告訴他要修「一例一休」，「我當時嚇到了，怎麼連寺廟都有一例一休問題，原來是因為他們的信徒經營素食店，在人員規劃上出現不少困擾，所以一定要修，禿頭的人，不會講假話。」

韓國瑜表示，現在整個台灣只能用「悶」一個字來形容，各行各業都很悶。他認為，台灣四面環海，貿易進去，應該是活潑，是彩色電影，不該是黑白的。但現在大家對未來充滿憂心，擔心自己行業的發展與下一代的未來。他承諾要將台灣的「悶」轉換成活潑、朝氣，讓下一代看到未來。

韓國瑜強調，國家是大家的，跳脫政黨色彩來看，就是希望台灣人民過好日子，企業賺不到錢是國家的國安危機，提供好的投資與經營環境是國家的責任。他期許政府要成為企業最好朋友，一起成長，不能當企業的絆腳石，妨礙企業往前衝。

「我是重商主義者！」韓國瑜指出，一定要讓企業生意欣欣向榮，政府收得到稅收，才能辦好教育與照顧弱勢。

▼韓國瑜出席勞工後援成立大會。（圖／記者張榮恩攝）