挨批依附新潮流　林飛帆酸柯文哲蹭聲量：拍謝齁！我還真的不是





▲林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲日前痛批「台獨兒孫都躲國外」，引來綠營群起反擊，民進黨副秘書長林飛帆更批評「不應該把統獨情結當成提款機操作」。柯文哲22日上午火大開砲，「林飛帆齁，拜託，依附新潮流的」，但林飛帆也不甘示弱，沒多久就透過臉書發文，反批柯文哲是「週期性蹭聲量」。

對於柯文哲酸言酸語，林飛帆回應，「又有人來週期性蹭聲量。對於柯市長說我是新潮流的，又說『有沒有膽站出來說自己不是？』我想說：『拍謝齁，我有膽說，我還真的不是，The End！』柯文哲為何突然要說我是新潮流？我想是這樣啦，講不過范雲老師，就來蹭我！」

同樣被柯文哲批評的民進黨不分區立委候選人范雲也在臉書無奈表示，剛剛有人來問，怎麼看柯市長罵完自己，又去罵林飛帆，「我很訝異我居然變成柯評論家，這真的不是我的專長。但，看他說到林飛帆，以『依附新潮流！哼！』一種不屑的表情回應，我實在覺得，他真的就是雙重標準，毫無證據亂罵人。」

范雲提到，無論新潮流好或壞，人家明明不是新潮流的，柯市長為何要他被迫公開回應？更看不出來，林飛帆參政，到現在的表現，到底哪裡「依附」了誰？「柯市長，年輕人參政，都沒有自主性，都是『依附』嗎？那，照此邏輯，我們是否應該要要求民眾黨的青年候選人，每個都公開回答，是不是在依附你？」

范雲批評，上次柯市長暗示林飛帆是因為高薪，加入民進黨，柯市長讓人感覺，就是想要貶抑林飛帆的理想性。無論林飛帆選擇是哪個政黨，優秀年輕人能夠參政，對國家是好事。就如同學姐作為優秀女性，能夠在政治上被看見，都是好事。

范雲強調，林飛帆過去沒有領一分錢，在大學時期到研究所，不只是太陽花運動，過去為了各種社會弱勢議題環境、勞工、原住民等付出。「柯市長曾經說過，自己2014年當選，是受惠於太陽花運動。一個受惠於太陽花運動的政治人物，今天如何對待太陽花運動培養出的青年領袖（只是因為不能為他所用），大家都看在眼裡。」

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