台商回流0元是經濟部數據　韓國瑜：蔡英文領薪水跑選舉都沒發現？

記者徐政璿／台中報導

台商回流議題成為藍綠口水戰，總統蔡英文22日受訪時表示，「有上班的市長都證實！為何沒上班的看不到？」國民黨總統參選人韓國瑜22日下午受訪回擊，台商目前回流金額0元，是經濟部次長在立法院答詢時提供的數據，蔡英文領薪水跑選舉都沒發現？

▲韓國瑜出席婦女後援會成立大會接受媒體聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜強調，「蔡英文目前沒有請假，是有領薪水的，經濟部次長在立法院的答覆，是有領薪水的經濟部次長，答覆台商回流投資的金額是0元，有領薪水的蔡英文總統都沒有發現，這個執政黨政府有欺騙的嫌疑嗎？」

韓國瑜痛批，蔡英文每天參與選舉，同時有領薪水，怎麼這時候講這種話？

究竟台商回流金額真相為何，根據立法院財政委員會11月18日的質詢內容，曾銘宗在會中表示，民進黨很會行銷，將上市櫃公司原本擴廠的計畫都加入投資台灣的計算，有灌水的嫌疑。林全能則澄清，8成以上都是台商回台投資，不是原本的擴廠計畫，是新增的投資計畫，要經過經濟部審查，符合智慧製造等要求。

曾銘宗再度追問，台商回台投資資金都是國外匯入嗎？林全能回應，統計7成以上會用國內資金，包括自有資金及貸款，3成用國外匯回資金，目前都是先運用國內資金，「目前為止還沒有看到海外資金。」

▼經濟部次長林全答詢時稱「目前為止還沒有看到海外資金」，（影／取自國民黨臉書）

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