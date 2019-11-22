借住的親戚家也被起底　韓國瑜：真不知蔡英文住過的房子長怎樣？

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜因借住親戚家，該名親戚的房子慘遭起底，民進黨政治人物紛紛見獵心喜影射「炒房」。韓國瑜22日上午在臉書發文笑說，「這幾天又被造謠說我多了一間房子。不知道蔡總統這輩子在國內外住過的房子又是長什麼樣子呢？」，此外，他也反問「請問，大家今天監督執政黨了嗎？」

事實上，針對民進黨近日來影射國民黨總統候選人韓國瑜炒房，韓國瑜辦公室早在聲明中解釋，當時韓國瑜夫婦因為家庭因素借住親戚家，這屬於個人家庭規劃，卻被特定媒體拿來含沙射影，故意要引導成是韓國瑜個人財產，甚或扣上「炒房」污名，行為惡劣。

針對蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄赴監察院舉發，韓國瑜辦公室指出，阮昭雄意圖使候選人因不實申報而受懲戒、已涉犯誣告罪，韓國瑜競選辦公室也決定提告。

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