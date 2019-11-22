韓國瑜與中小企業座談　業者吐苦水：政黨輪替後就被查稅

▲韓國瑜出席台中工業區座談會。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者徐政璿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜22、23日展開在台中的傾聽之旅。22日上午，韓國瑜出席出席台中工業區座談會，與工業區業者面對面。 座談會上，有業者反應，藍營執政時，稅務問題很明確，但政黨輪替之後，就嚴查帶顏色的廠商，然後用協商方式決定罰款金額，但廠商利潤微薄，動輒數百萬罰款，實在承受不起。

在這場座談會中，包括國民黨立委候選人顏寬恒、沈智慧、黃馨慧、莊子富、李中以及國政顧問團副總召杜紫軍、前台中縣議長林敏霖、台中市黨部主委顏文正等人皆陪同出席。

韓國瑜表示，「企業有活力，台灣就有活力；企業有搞頭，台灣就有搞頭」，今天來到台中聽企業的心聲，希望大家面對面交換意見，企業的建言，會全力去做。他也提及，政府一天到晚說台商回流7千億，調查結果是零，實在太誇張。

座談會上，有業者反映，藍營執政時，稅務問題很明確，但政黨輪替之後，就嚴查帶顏色的廠商，然後用協商方式決定罰款金額，但廠商利潤微薄，動輒數百萬罰款，實在承受不起。

此外，也有業者提出，目前工業區容積率雖然放寬，但工業區高度限制25米，對於機械業以及工業區、精密園區的廠商很不方便，廠房蓋起來不符合使用，希望能放寬高度限制。

多位中小企業業者提出專利、人才難尋、網路行銷、土地取得、違章工廠、出國展覽補助、青年低新等問題。遊覽車業者、電梯業者等也紛紛反映自身的經營問題。

對於企業者反映的問題，杜紫軍先一一回復。他表示，韓國瑜相當關心中小企業輔導與發展議題，所提出的經濟政策將針對中小企業有特別的著墨。韓國瑜對於庶民經濟有特別想法，規劃設立「庶民經濟發展基金」，組專業團隊協助中小企業發展。

攸關一例一休問題，杜紫軍認為，現在制度過於僵化，韓國瑜主張，只要員工能周休二日，如何調整由勞資協商。各行業有其特性，應放寬彈性，並由政府機關提供公平的勞資協商平台，創造勞工、企業雙贏。

最後，韓國瑜表示，現在整個台灣只能用「悶」一個字來形容，各行各業都很悶。他認為，台灣四面環海，貿易進去，應該是活潑，是彩色電影，不該是黑白的。但現在大家對未來充滿憂心，擔心自己行業的發展與下一代的未來。他承諾要將台灣的「悶」轉換成活潑、朝氣，讓下一代看到未來。

韓國瑜強調，國家是大家的，跳脫政黨色彩來看，就是希望台灣人民過好日子，企業賺不到錢是國家的國安危機，提供好的投資與經營環境是國家的責任。他期許政府要成為企業最好朋友，一起成長，不能當企業的絆腳石，妨礙企業往前衝。

「我是重商主義者！」韓國瑜表示，一定要讓企業生意欣欣向榮，政府收得到稅收，才能辦好教育與照顧弱勢。

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