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快訊／控訴遭「高規格抹黑、扭曲」！高美蘭：即日請辭高雄觀光局主秘

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▲0509高美蘭高市議會。（圖／記者賴君欣攝）

▲觀光局主秘高美蘭。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間購入南港7200萬豪宅，周刊更爆料，當時跟李佳芬一起買房的「貴婦團」包括現任高雄市觀光局主秘高美蘭；不少民進黨議員已經幾次請高美蘭進議會備詢，並進一步檢舉她財產申報不實，申報內容沒有存款、卻還能炒房；高美蘭18日表示從即日起開始請長假，不過22日，她再發聲明「免影響市府運作，幾經思考，自即日起，本人辭去高雄市政府觀光局主任秘書一職」。

針對近日來部分議員及媒體「高規格」抹黑及扭曲，本人聲明如下：

1. 本人只是一個受韓市長邀請、抱病南漂高雄希望貢獻所長的小人物，擔任的職位──簡任十職等主任秘書，原本即屬幕僚性質，詎料民進黨部分議員及「英屬媒體」傾全力搜羅本人所有個資，枉顧法律之限制，公開在議事殿堂及媒體上 將本人及家人汙名化，使識者產生極大恐懼；不識者則對本人名譽產生質疑。只 因政治立場不同，即可公然追殺至此，令人不寒而慄。民進黨完全執政下之民主 自由不復見，綠色恐怖處處現。

2. 請無薪長假一事，純粹為保持行政中立，與貪戀職位無關。原本打算待事情告一段落，將督導的業務交接完成後即辭職，同時也讓觀光局能回歸原本的業務， 不受干擾。然而，民進黨議員及「英屬媒體」一再扭曲事實，行競選攻擊之實， 不在意高雄觀光發展，枉顧高雄市民之所託，並且造成市府長官及團隊極大困擾。 為免影響市府運作，幾經思考，自即日起，本人辭去高雄市政府觀光局主任祕書一職。

3. 本人任公職前之投資行為，一切合法合理，本人坦蕩無愧，亦相信民心如鏡！ 本人任公職期間若有違法濫權？或者利用職務之便炒作土地及房屋？或者貪瀆 收賄？或者財產暴增？自應受公評。也期待媒體用同樣的標準檢視及追查綠營公 職人員在位期間財產的合法性，這才是民主社會的真諦。否則，媒體寧願淪為政 黨的打手，配合進行抹黑、扭曲、羞辱人格之事，讓整個民主倒退，實非台灣之 福。

4. 經了解，離開公職後的二個月仍須申報財產，換言之，對於本人先前因誤解 而漏報之疏失，仍在受監督及調查之範圍，絕對沒有想要諉過之意圖，請媒體自重，不要借題發揮，爾後本人將堅決捍衛憲法賦予之權力，同時對違法及不實之 報導，保留法律追訴權。

本人曾一再與觀光局同仁分享，到高雄任職，只是為了貢獻所長，希望讓高雄更好。當有一天，無法完成初衷時，即是我離去之時。感謝觀光局同仁這十個月的協助，高雄很棒，擁有一批優秀、有理想的公務員，默默為高雄觀光而努力，很 榮幸與大家共事，「那美好的仗，我已打過！」未來，仍將以觀光局義工身份， 持續協助高雄，讓我所愛的第二故鄉~~高雄，愈來愈興盛、愈來愈美好！

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